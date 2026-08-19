Ο Τραμπ θέλει ξανά τον Κιμ στο τραπέζι: Σχεδιάζει συνάντηση το φθινόπωρο -Μειώνει τα γυμνάσια με τη Νότια Κορέα - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως επιχειρεί να ανοίξει ξανά τον απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, την ώρα που ΗΠΑ και Νότια Κορέα προχωρούν σε σημαντική μείωση της διάρκειας των κοινών στρατιωτικών τους γυμνασίων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τραμπ επιδιώκει νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, πιθανότατα τον Νοέμβριο στην Κίνα κατά τη σύνοδο της APEC, επαναφέροντας την προσωπική διπλωματία ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του έναντι της Πιονγκγιάνγκ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια της ετήσιας κοινής στρατιωτικής άσκησης Ulchi Freedom Shield, η οποία θα ολοκληρωθεί έξι ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η απόφαση για τη μείωση των γυμνασίων προήλθε από εντολή του Τραμπ, ο οποίος τα χαρακτήρισε «ακατάλληλο και εχθρικό» μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα, επικαλούμενος την καλή προσωπική του σχέση με τον Κιμ.

Η κίνηση προκαλεί προβληματισμό στη Νότια Κορέα για το μέλλον της συμμαχίας, ενώ η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει τα γυμνάσια απειλή. Το Πεντάγωνο επιχειρεί να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την ετοιμότητα των δυνάμεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει τους συνεργάτες του να οργανώσουν ακόμη και εντός του φθινοπώρου μια νέα συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, επανερχόμενος σε μια ιδέα που είχε προωθήσει και το φθινόπωρο του 2025.

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Ο Τραμπ φέρεται να έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο μιας τετ-α-τετ συνάντησης με τον σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιμ,﻿ κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ασία.

Το βλέμμα στον Νοέμβριο και τη Σύνοδο APEC

Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, όταν ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ασία για τη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας.

Μια νέα προσωπική συνάντηση θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επαναφέρει την προσωπική διπλωματία με την Πιονγκγιάνγκ.

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Τραμπ και Κιμ έχουν ήδη συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου - μάλιστα η πρώτη ιστορική συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε το 2018 στη Σιγκαπούρη.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

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«Ψαλίδι» Τραμπ στα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας

Την ίδια ώρα, η Σεούλ ανακοίνωσε ότι η ετήσια κοινή στρατιωτική άσκηση Ulchi Freedom Shield θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η άσκηση, που ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου, επρόκειτο να διαρκέσει έως τις 27 Αυγούστου. Τελικά, θα ολοκληρωθεί στις 21 Αυγούστου, δηλαδή έξι ημέρες νωρίτερα.

Το νοτιοκορεατικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι η αλλαγή έγινε έπειτα από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε να περιοριστούν ορισμένες από τις κοινές ασκήσεις πεδίου.

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Η απόφαση ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ έδωσε εντολή στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να μειώσει «σημαντικά» τη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων στις ασκήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια μήνυμα «εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό» προς τη Βόρεια Κορέα, επικαλούμενος παράλληλα την «πολύ καλή σχέση» του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η ανησυχία στη Σεούλ και η αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ

Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στη Νότια Κορέα, καθώς η μείωση της αμερικανικής συμμετοχής στα κοινά γυμνάσια θεωρείται σημαντική αλλαγή σε μια συμμαχία που διαρκεί εδώ και περίπου επτά δεκαετίες.

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Το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας, KCNA, χαρακτήρισε τα γυμνάσια την «πιο άμεση και ανοιχτή απειλή» για τη χώρα και την περιφερειακή ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης στην κορεατική χερσόνησο.

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο επιχειρεί να υποβαθμίσει τις ανησυχίες, διαβεβαιώνοντας ότι οι βασικοί στόχοι εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των αμερικανικών δυνάμεων παραμένουν σε ισχύ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 28.500 στρατιωτικούς στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατιωτικής τους παρουσίας στη χώρα.

Η εξέλιξη, πάντως, συνδέει δύο φαινομενικά διαφορετικές κινήσεις της Ουάσιγκτον: από τη μία, τη μείωση της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Νότια Κορέα και, από την άλλη, την προσπάθεια του Τραμπ να ξανακαθίσει στο τραπέζι με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συνάντηση, ο Τραμπ θα επιχειρήσει για ακόμη μία φορά να αξιοποιήσει την προσωπική του σχέση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου για την ασφάλεια και το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ.