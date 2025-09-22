Ο Τραμπ θα συνδέσει τον αυτισμό με τη χρήση γνωστού παυσίπονου κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης -Ετοιμάζει ανακοίνωση - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συνδέσει την χρήση παυσίπονων από εγκύους με τον αυτισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται τη Δευτέρα να συνδέσει τη χρήση του δημοφιλούς φαρμάκου Tylenol -γνωστό ως παρακεταμόλη στις περισσότερες χώρες στον κόσμο- από τις έγκυες γυναίκες, με τον κίνδυνο αυτισμού, σε αντίθεση με τις ιατρικές οδηγίες, μεταδίδει η Washington Post.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιωματούχοι του Τραμπ αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν μια προσπάθεια να διερευνηθεί πώς το φάρμακο λευκοβορίνη θα μπορούσε δήθεν και ενδεχομένως να θεραπεύσει τον αυτισμό, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Post που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των σχεδίων, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή η ανακοίνωση δεν είχε γίνει.

Ο Τραμπ συνδέει τα παυσίπονα στις εγκύους με τον αυτισμό

Οι ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές λένε ότι είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες να παίρνουν Tylenol, το μη συνταγογραφούμενο φάρμακο κατά του πόνου, του οποίου το βασικό συστατικό είναι γνωστό ως ακεταμινοφαίνη στις ΗΠΑ και παρακεταμόλη αλλού στον κόσμο, αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτό κατά την διάρκεια των τελετών της κηδείας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την Κυριακή, λέγοντας στο πλήθος: «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση στον αυτισμό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας του Τραμπ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχεδίαζε να ανακοινώσει ότι η χρήση Tylenol από έγκυες γυναίκες ενδεχομένως συνδέεται με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, η οποία ορίζεται ως μια νευροαναπτυξιακή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από κοινωνικές καθώς και επικοινωνιακές δυσκολίες και επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς.

Όπως ανέφερε η Post, ορισμένες ιατρικές δοκιμές που περιλαμβάνουν τη χορήγηση λευκοβορίνης σε παιδιά με αυτισμό έχουν δείξει «αυτό που ορισμένοι επιστήμονες περιγράφουν ως αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητά τους να μιλούν και να κατανοούν τους άλλους», αν και οι δοκιμές αυτές θεωρούνται πρώιμες.

Ο Κένεντι έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στη δίνη μιας «επιδημίας αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες».

Δεκαετίες ερευνών δεν έχουν δώσει σταθερές απαντήσεις σχετικά με το τι συμβάλλει στον αυτισμό, αλλά πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι γενετικοί παράγοντες ενδεχομένως σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές επιδράσεις, παίζει ρόλο.