Τραμπ: Έως το τέλος του χρόνου θα συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν -«Έχει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα» - iefimerida.gr

Την επιθυμία να συναντηθεί το συντομότερο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί την καλή του σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τονίζοντας το ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί από προηγούμενους προέδρους.

Διεθνείς ειδικοί εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα έχει συναρμολογήσει περίπου 60 πυρηνικές κεφαλές και διαθέτει σχάσιμο υλικό για την παραγωγή τουλάχιστον άλλων 30.

Μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Κιμ τοποθετείται τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της Συνόδου APEC στην Κίνα.

Μετά από αμερικανική πρόταση, η ετήσια κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Νότια Κορέα θα ολοκληρωθεί έξι ημέρες νωρίτερα, κατόπιν εντολής Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μπροστά από τον Λευκό Οίκο όπου επέβλεψε τις εργασίες ανάπλασης για το χτίσιμο του νέου ελικοδρόμιου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε «Ναι, θα συναντηθώ μαζί του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια πιθανή αναβίωση της διπλωματικής του προσπάθειας κατά την πρώτη θητεία του να ελέγξει ή να πείσει τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί από προηγούμενους προέδρους. «Τα πάω πολύ καλά μαζί του… και θα είναι καλά. Όσο έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, θα είναι καλά».

«Το γεγονός ότι τα πάω καλά μαζί του - αυτό είναι κάτι καλό, όχι κακό. Έχει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ. «Δεν έπρεπε ποτέ να το είχαν επιτρέψει. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα το είχα επιτρέψει. Αλλά τα διαθέτει».

Υπάρχουν ποικίλες εκτιμήσεις από ειδικούς όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το πόσα πυρηνικά όπλα διαθέτει η Βόρεια Κορέα. Τον Ιούνιο, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης εκτίμησε ότι η απομονωνένη ασιατική χώρα «πιθανώς έχει συναρμολογήσει περίπου 60 κεφαλές, διαθέτει αρκετό σχάσιμο υλικό για να παράγει τουλάχιστον 30 ακόμη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ φέρεται να έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο μιας τετ-α-τετ συνάντησης με τον σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιμ,﻿ κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ασία.

Το βλέμμα στον Νοέμβριο και τη Σύνοδο APEC

Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, όταν ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ασία για τη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας.

Μια νέα προσωπική συνάντηση θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επαναφέρει την προσωπική διπλωματία με την Πιονγκγιάνγκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ και Κιμ έχουν ήδη συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου - μάλιστα η πρώτη ιστορική συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε το 2018 στη Σιγκαπούρη.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ψαλίδι» Τραμπ στα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας

Την ίδια ώρα, η Σεούλ ανακοίνωσε ότι η ετήσια κοινή στρατιωτική άσκηση Ulchi Freedom Shield θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η άσκηση, που ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου, επρόκειτο να διαρκέσει έως τις 27 Αυγούστου. Τελικά, θα ολοκληρωθεί στις 21 Αυγούστου, δηλαδή έξι ημέρες νωρίτερα.

Το νοτιοκορεατικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι η αλλαγή έγινε έπειτα από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε να περιοριστούν ορισμένες από τις κοινές ασκήσεις πεδίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ έδωσε εντολή στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να μειώσει «σημαντικά» τη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων στις ασκήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια μήνυμα «εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό» προς τη Βόρεια Κορέα, επικαλούμενος παράλληλα την «πολύ καλή σχέση» του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.