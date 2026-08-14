Τραμπ: «Σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε σύντομα να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η εξαιρετικά τολμηρή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε αφού εξήρε τον στρατιωτικό έλεγχο των ΗΠΑ επί της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

«Αφού ολοκληρώσουμε τη νίκη μας επί του Ιράν, το οποίο υφίσταται βαριά ήττα, πολύ σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφοριών «David S. Mack» στην κομητεία Νάσο της Νέας Υόρκης, μεταδίδει το FoxNews.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι έχει χρησιμοποιήσει το στρατό «λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήθελα», αλλά υποστήριξε ότι η άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη είναι απαραίτητη για να αποτραπεί το ιρανικό καθεστώς από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.