Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, λέει αξιωματούχος - iefimerida.gr

Θετικός σε μια πιθανή κατάπαυση πυρός στον Λίβανο φαίνεται πως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά μια τέτοια συμφωνία δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δήλωσε σήμερα κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, την επομένη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της προσκείμενης στο Ιράν Χεζμπολάχ, ο αξιωματούχος διευκρίνισε: «Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν».

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «ο πρόεδρος (Τραμπ) θα επικροτούσε τον τερματισμό τον εχθροπραξιών στον Λίβανο, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας» μεταξύ του Ισραήλ και της χώρας αυτής.

Οι χθεσινές συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου από το 1993. Οι πρεσβευτές των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον συμφώνησαν στην έναρξη απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ επιμένουν πως η συμφωνία με το Ιράν για δεκαπενθήμερη κατάπαυση πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις πολλών χωρών για κάτι τέτοιο.

Στόχος του Ισραήλ, η διάλυση της Χεζμπολάχ

Η διάλυση του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν, είναι ο πρώτος στόχος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την επομένη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσινγκτον.

«Στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι. Πρώτον, η διάλυση της Χεζμπολάχ, και δεύτερον, μια διαρκής ειρήνη, μια ειρήνη που να βασίζεται στην ισχύ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα απόψε το γραφείο του.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ