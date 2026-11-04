 Νέα δήλωση Τραμπ: Θα αποδεχτώ το αποτέλεσμα των εκλογών -Χάσαμε γιατί δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο - iefimerida.gr
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Νέα δήλωση Τραμπ: Θα αποδεχτώ το αποτέλεσμα των εκλογών -Χάσαμε γιατί δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο

Ντοναλντ Τραμπ
Ντοναλντ Τραμπ / apimages
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών, ενώ εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, μετά τα αποτελέσματα στην κάλπη των ενδιάμεσων εκλογών.

Σε συνέντευξή του στους NYT, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχτώ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, όπως γνωρίζετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε».

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