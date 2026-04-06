Συμφωνία άμεσα παρά τις απειλές βλέπει ο Τραμπ -Ολες οι τελευταίες εξελίξεις - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε προειδοποίηση προς το Ιράν, δίνοντας προθεσμία έως τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00) για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, ο Τραμπ απείλησε με καταστροφή εργοστασίων ηλεκτρισμού και γεφυρών στη χώρα.

Παρά τα όσα έγραψε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή έως την Τρίτη. Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, μέσω των Κούρδων

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου συνοδεύτηκαν από οργισμένες εκφράσεις, ενώ έχει ήδη αλλάξει την προθεσμία αρκετές φορές, πριν καταλήξει στα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη δημοσίευση του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανοίξτε το Στενό, τρελοί, ή θα ζήσετε την κόλαση – ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!».

Νωρίτερα, σε ανάρτηση γεμάτη βρισιές προς το ιρανικό καθεστώς και ειρωνεία προς τον Αλλάχ, ο Τραμπ είχε πει πως αν δεν έχουν ανοίξει εν τω μεταξύ τα Στενά, μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες θα χτυπηθούν «πακέτο».

Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ για «ζωντανή κόλαση» και﻿πλήγματα σε θαλάσσιους διαδρόμους ενέργειας πέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαχέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε σκληρά, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις των ΗΠΑ «απερίσκεπτες» και προειδοποιώντας ότι όλη η περιοχή κινδυνεύει να «καεί». Τόνισε ότι η στρατιωτική βία δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, ενώ η μόνη λύση είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

Το Ιράν απηύθυνε σαφή προειδοποίηση για πιθανή αναστάτωση σε βασικούς διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους ενέργειας, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση από ΗΠΑ ή Ισραήλ θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το διεθνές εμπόριο.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ένα λάθος βήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ μπορεί να διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η «ενιαία διοίκηση της αντίστασης» θεωρεί το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ εξίσου στρατηγικό με τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν έχει αναγνωρίσει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών, όπως το Πακιστάν, αλλά διαψεύδει οποιαδήποτε επίσημη διαπραγμάτευση για ειρήνη, φοβούμενο παράλληλα τις πιθανές επιθέσεις κατά διαπραγματευτών.



Η Τεχεράνη στέλνει σαφή μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι μονομερείς ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε «ζωντανή κόλαση». Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τον Τραμπ, να μην ακολουθεί τις οδηγίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, ο Σεΐντ Μεχντί Ταμπαταμπάι τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για διελεύσεις εάν δεν υπάρξει αποζημίωση για προηγούμενες πολεμικές ζημιές, θέτοντας το ζήτημα υπό νέο νομικό πλαίσιο.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται για μια «νέα τάξη» στον Περσικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση όσον αφορά την παρουσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι τεράστια, καθώς μέσω αυτών περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Η Τεχεράνη φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον έλεγχο στην περιοχή, στέλνοντας μήνυμα ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα έχει σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

Axios: Προσπάθειες της ύστατης στιγμής για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για 45 ημέρες

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τη διάσωση ενός μέλους πληρώματος F-15E που κατέπεσε στο νότιο Ιράν. Οι Αμερικανοί κομάντος ανέκτησαν τον πιλότο, ενώ το Ιράν δημοσίευσε εικόνες συντριμμιών από άλλα αεροσκάφη, χωρίς να αμφισβητήσει τη διάσωση.

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιθέσεις έχουν επεκταθεί σε πολιτικές υποδομές﻿, όπως εργοστάσια χάλυβα, χημικά εργοστάσια, πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Η καταστροφή της γέφυρας B1 μεταξύ Τεχεράνης και Καραζ προκάλεσε θύματα ενώ θεωρείται σύμβολο της κλιμάκωσης των επιθέσεων.

Διεθνείς αντιδράσεις και νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον Guarddian, ειδικοί στο διεθνές δίκαιο, όπως η καθηγήτρια Oona A. Hathaway του Yale, υπογραμμίζουν ότι οι απειλές για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές συνιστούν πιθανώς εγκλήματα πολέμου, καθώς οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικές θέσεις απαγορεύονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, πολιτικοί όπως ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, κατήγγειλαν τις δηλώσεις Τραμπ ως ασταθείς και επικίνδυνες για τη διεθνή ασφάλεια.

Το Ιράν έχει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, ασκώντας πίεση στο διεθνές εμπόριο πετρελαίου μέσω επιθέσεων και απειλών. Η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, οι επιθέσεις σε υποδομές και οι απειλές για πλήγματα σε πολιτικά αντικείμενα ενισχύουν τον κίνδυνο ευρύτερης σύρραξης στην περιοχή, με σοβαρές ανθρωπιστικές και οικονομικές συνέπειες.