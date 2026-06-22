Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοικτά» λέει ο Τραμπ -Απειλεί ξανά το Ιράν, αν δεν τηρήσει τη συμφωνία - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοιχτά».

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο η ένταση -τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο- επέστρεψε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ,﻿ παρά την επίτευξη συμφωνίας και την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

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Σε δηλώσεις του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ είπε πως «τα Στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά» και πως έχει γίνει πρόοδος σε αυτό το θέμα.

Ωστόσο, επαναφέροντας τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης, είπε: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω».



Ο Τραμπ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του

Πάντως, «επιπλοκή» φάνηκε να προκύπτει σήμερα, Δευτέρα, και σχετικά με το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Κι αυτό γιατί το Ιράν αρνήθηκε πως διαπραγματεύθηκε το θέμα κατά τις συζητήσεις στην Ελβετία.

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Όμως λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε: «Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την ''Πυρηνική Ειλικρίνεια'' στο μέλλον».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.