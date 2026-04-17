 Τραμπ: Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν μέχρι να γίνει οριστική συμφωνία - iefimerida.gr
Τραμπ: Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν μέχρι να γίνει οριστική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν θα συνεχιστεί, μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όμως οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια της χώρας στον Περσικό Κόλπο, έως ότου επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

«Το Στενό Του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για εμπορικές δραστηριότητες και ανεμπόδιστη διέλευση, ωστόσο ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όσον αφορά αποκλειστικά στο Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100% η συναλλαγή μας με το Ιράν», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη προχωρήσει», κατέληξε στη νέα του ανάρτηση.

Εχθές Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί».

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει αισιόδοξος για οριστικό τερματισμό του πολέμου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ιστότοπος Axios δημοσίευσε ένα σημείο του σχεδίου μιας πιθανής συμφωνίας.

×
