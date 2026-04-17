Τραμπ: Πιστεύω θα έχουμε συμφωνία με το Ιράν το Σαββατοκύριακο -Θα φέρω στις ΗΠΑ εμπλουτισμένο ουράνιο - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Axios είπε ότι αναμένει να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Εκτίμησε μάλιστα πως αυτές οι συζητήσεις θα φέρουν και οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών.

«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του.

Νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, είπε ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ, κάτι που προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται από την Τεχεράνη.

Τραμπ: «Θα φέρουμε στις ΗΠΑ εμπλουτισμένο ουράνιο»

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας το «πυρηνική σκόνη».

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία, κάτι που έφερε αντιδράσεις από την Τεχεράνη.

«Αν διατηρηθει ο αποκλεισμός, θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν πάλι» ανέφερε αξιωματούχος στο Fars.

Να σημειωθεί πως ιρανικά μέσα ενημέρωσης κατακρίνουν τον Αμπάς Αραγτσί που ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών, κάνοντας λόγο για «παραπλανητική ασάφεια» και ότι «δίνει στο πιάτο» την αίσθηση νίκης στον Τραμπ.