Τραμπ για Τσάρλι Κερκ: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ, λυπάμαι» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε χθες (21/9) φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης δέησης στην Αριζόνα για τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ο βασικός ομιλητής στη γεμάτη εκδήλωση της Κυριακής, όπου υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, τίμησαν τον Κερκ.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως σε νέους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την σύζυγο του Τσάρλι Κερκ / Φωτογραφία: AP

«Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα μας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν μια επίθεση στα ιδανικά όλων των συντηρητικών. «Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς», σημείωσε. «Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης σε αυτό που αποκάλεσε «ριζοσπαστική αριστερά» και κατηγόρησε την αριστερά για τη βία στη χώρα. Μάλιστα ο Τραμπ ανέφερε ένα από τα τελευταία πράγματα που του είπε ο Τσάρλι Κερκ, «σας παρακαλώ κύριε σώστε το Σικάγο από την τρομακτική εγκληματικότητα. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να σώσουμε το Σικάγο».

«Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου»

«Ο Τσάρλι δεν έτρεφε μίσος για τους αντιπάλους του. Πάντα ήθελε το καλύτερο γι’ αυτούς. Εκεί, βέβαια, διαφωνούσα μαζί του. Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν τους εύχομαι το καλύτερο. Συγγνώμη, Έρικα», είπε ο Τραμπ. Λίγο νωρίτερα η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, Έρικα είχε δηλώσει από το βήμα ότι συγχωρεί τον φερόμενο ως δολοφόνο του άνδρα της.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, εξήγησε την πράξη του στην οικογένειά του καθώς πίστευε ότι ο Τσάρλι Κερκ μετέδιδε το «μίσος», αποκάλυψαν οι τοπικές αρχές.