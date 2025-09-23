Ο Τραμπ καλεί το ΝΑΤΟ να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν θεωρεί πως σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου πρέπει να καταρρίπτονται τα «εχθρικά» αεροσκάφη, και απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

Ωστόσο, απέφυγε να πει αν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η ερώτηση έγινε με αφορμή την παραβίαση εναέριου χώρου στην Εσθονία από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 χωρίς να λάβουν άδεια, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα ρωσικά drones και μαχητικά είχαν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, για να αναχαιτιστούν από F-15 και F-35.

Τραμπ: Θα πω στον Ορμπαν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του πως θα ενημερώσει τον Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.