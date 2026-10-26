 Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία - iefimerida.gr
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Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ © AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, την επομένη της επικράτησης του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απέναντι στον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως του έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έγινε η καταμέτρηση των ψήφων, επισημαίνοντας πως ήταν «πολύ παράξενη» η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

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«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για μια προεκλογική συγκέντρωση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν είχε στηρίξει ανοικτά τον Φλάβιο Μπολσονάρου, αλλά είχε χαιρετίσει τη «μεγάλη νίκη» του στον πρώτο γύρο των εκλογών, όταν ο γερουσιαστής -γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος- είχε επικρατήσει του Λούλα.

Στον δεύτερο γύρο, όμως, ο Λούλα διέψευσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε την επανεκλογή του, επικρατώντας με 51,8% έναντι 48,2% για τον Μπολσονάρου.

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ΑΠΕ ΜΠΕ

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