WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει σχέδιο αναδιάταξης για τα αμερικανικά στρατεύματα στο ΝΑΤΟ -Η αναφορά στην Ελλάδα - iefimerida.gr

O Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να προτείνει στο ΝΑΤΟ μια αναδιάταξη των αμερικανικών στρατευμάτων εντός της Συμμαχίας.

Αυτό ισχυρίζεται η Wall Street Journal, η οποία προσθέτει ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να «τιμωρήσει» τις χώρες που δεν έχουν στηρίξει τις αμυντικές ενέργειες των ΗΠΑ -κάτι που αφορά κυρίως την Ισπανία-, αλλά και να επιβραβεύσει τις χώρες που δείχνουν «συνέπεια» και στήριξη, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Το δημοσίευμα κάνει συγκεκριμένα λόγο για ένα σχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αμερικανικών στρατευμάτων σε άλλες συμμαχικές χώρες, πρόταση που ωστόσο κρίνεται πολύ δύσκολο έως απίθανο να γίνει αποδεκτή από το ΝΑΤΟ, η οποία, ωστόσο, απέχει σημαντικά από τις απειλές που εκτόξευσε για αποχώρηση από τη συμμαχία.

Ποιοι είναι στη «μαύρη λίστα»

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης πως τα κυβερνητικά στελέχη έχουν γνώση του σχεδίου εδώ και μερικές εβδομάδες και το στηρίζουν, ωστόσο αυτό βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε εξάλλου πως «είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους».

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός της Ισπανίας, έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για το ίδιο ζήτημα και για τη Γερμανία, αλλά -σε μικρότερο βαθμό- και την Ιταλία, αλλά ωστόσο διατηρεί καλή σχέση με την Τζόρτζια Μελόνι.