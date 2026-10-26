«Τι ωραίος κ@@ος, αδύνατον να μην τον προσέξεις»: Ο Τραμπ πήγε με τη Νίκι Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε σχεδόν δύο ώρες σε προεκλογική ομιλία στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, την Κυριακή, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα οπίσθια της ράπερ Νίκι Μινάζ, στη Γροιλανδία και στο Νόμπελ Ειρήνης.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την περιοχή για να στηρίξει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία, Μάικ Ρότζερς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Στην αρχή της ομιλίας του επιτέθηκε στον Δημοκρατικό αντίπαλο του Ρότζερς, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, χαρακτηρίζοντάς τον «τζιχαντιστή, μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας» και ζητώντας να περνά από ανιχνευτή μετάλλων στο Καπιτώλιο, εφόσον εκλεγεί. Ο Ελ-Σαγέντ, που είναι μουσουλμάνος, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την ισλαμιστική οργάνωση.

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Ο Τραπ με τη Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση

Ο Τραμπ επανήλθε επίσης στα σχόλια που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα για τα οπίσθια του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Jon Husted. «Μόλις είχα μάθει ότι είναι σπουδαίος αθλητής. Κάνει πολύ σκληρά τάκλιν… Τον κοιτούσα από πάνω μέχρι κάτω, τον παρατηρούσα προσεκτικά και τότε έκανα το λάθος - είπα, για πλάκα, “Κοίταξα τα οπίσθιά του”. Και δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό με άνδρα, είναι αλήθεια», είπε. Στη συνέχεια, αστειευόμενος, πρόσθεσε: «Μεταξύ μας - γυναίκες, ναι, άνδρες, όχι, εντάξει; Παρεμπιπτόντως, στο παρελθόν έχω κοιτάξει έναν πραγματικά υπέροχο πισινό - της Νίκι Μινάζ».



Έπειτα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε προς το μέρος της Μινάζ, η οποία είναι ένθερμη υποστηρίκτριά του, και ταξίδεψε μαζί του στο Μίσιγκαν με το Air Force One και της ζήτησε μάλιστα να σηκωθεί από τη θέση της. «Αυτό είναι αδύνατον να μην το προσέξεις! Σήκω όρθια! Είναι αδύνατον να μην το προσέξεις!», είπε και η τραγουδίστρια σηκώθηκε από τη θέση της και έκανε μια χειρονομία με τον αντίχειρα προς τα πάνω ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε.

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Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι η Γροιλανδία ανήκει στις ΗΠΑ



Ο Τραμπ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι οι ΗΠΑ κατέχουν τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας στην Αρκτική. «Κατέχουμε τη Γροιλανδία - τη διαχειριζόμαστε από κοινού με τη Δανία. Υπογράψαμε μια πολύ καλή συμφωνία με εξαιρετικούς δικηγόρους», δήλωσε ο πρόεδρος. «Για άπειρο χρονικό διάστημα. Χωρίς περιορισμούς. Χωρίς τίποτα απολύτως». Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Γροιλανδία, η οποία θα «παρείχε στις ΗΠΑ μόνιμη πρόσβαση στο νησί και άδεια για την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων εκεί, χωρίς την έγκριση της Δανίας». Η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο της Δανίας προκειμένου να επικυρωθεί.

Ο Τραμπ για το Ιράν και τα Νόμπελ

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι οι Αμερικανοί επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αύξηση ήταν μικρότερη από όση περίμενε. «Βραχυπρόθεσμα, υφίσταστε ένα πλήγμα. Δεν είναι μεγάλο πλήγμα. Πίστευα ότι η τιμή της βενζίνης θα ανέβαινε πολύ περισσότερο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Το πιο αποτρόπαιο, το πιο κακόβουλο κράτος -το νούμερο ένα κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία- είναι, μακράν, το Ιράν. Και έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». «Ειλικρινά, νόμιζα ότι οι τιμές θα ανέβαιναν πολύ περισσότερο», είπε ο Τραμπ. Σύμφωνα με την οργάνωση αυτοκινητιστών AAA, την Κυριακή η μέση τιμή ανά γαλόνι βενζίνης σε εθνικό επίπεδο πλησίαζε τα 4,30 δολάρια. Πριν από έναν χρόνο, η μέση τιμή ήταν λίγο πάνω από τα 3 δολάρια ανά γαλόνι.



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Τέλος, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του που δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτηρίζοντας τη φετινή βραβευθείσα, Νάβι Πιλάι, «μια γυναίκα για την οποία κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Νορβηγίας και της επιτροπής που απονέμει το βραβείο. «Η Νορβηγία έχει καταντήσει, στην πραγματικότητα, μια σκ@@@χώρα», είπε.