Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό - iefimerida.gr

Τον έλεγχο φπρτηγού πλοίου με ιρανική σημαία πήραν οι αμερικανικές δυνάμεις, όταν αυτό επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, με την ονομασία TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και με βάρος σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό - και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά γι’ αυτούς», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS SPRUANCE του αμερικανικού ναυτικού αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας τους ακινητοποίησε πλήρως, ανοίγοντας τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό τον έλεγχό τους το πλοίο».

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται καθώς κατηγορεί το Ιράν για παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας με τις ενέργειές του στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη έχει εκ νέου μπλοκάρει τη διέλευση των περισσότερων πλοίων από το Στενό, κάνοντας λόγο για «παραβιάσεις εμπιστοσύνης» από τις ΗΠΑ.