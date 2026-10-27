Τραμπ: Αν η ψηφοφορία είναι «δίκαιη», θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών αν η ψηφοφορία είναι «δίκαιη».

Οι νέες δηλώσεις είναι μια ακόμη νύξη για περιπτώσεις εκλογικής νοθείας που δεν έχουν αποδειχθεί ποτέ.

Καθ' οδόν προς το Τέξας για μια ακόμη προεκλογική συγκέντρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα εργαστεί με τους Δημοκρατικούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο, προειδοποιώντας ωστόσο παράλληλα ότι, ως πρόεδρος, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε νομοθεσία.

Θέλει να απαγορεύσει τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη» στα έγγραφα και οπουδήποτε αλλού, διερωτώμενος για ποιον λόγο η εφημερίδα Wall Street Journal δεν χρησιμοποιεί τον όρο που προτιμά ο ίδιος, την «Υπερνοημοσύνη»

«Πότε θα αρχίσει η Wall Street Journal να αποκαλεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), μια πολύ κακή και ανακριβή ονομασία, Υπερνοημοσύνη (SI), την ονομασία που χρησιμοποιούν κυριολεκτικά όλοι ή άλλοι ή που σύντομα θα χρησιμοποιούν;» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Πολύ σύντομα, θα απαγορεύσουμε επισήμως τον όρο AI/Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχετικά έγγραφα και σε όλα τα άλλα, επειδή είναι ανακριβής», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ