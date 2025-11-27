 Ο Τραμπ συνέστησε στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση με την Κίνα για την Ταϊβάν - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ συνέστησε στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση με την Κίνα για την Ταϊβάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέστησε αυτή την εβδομάδα στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι να αποφεύγει να προκαλεί την Κίνα όσον αφορά το ζήτημα της κυριαρχίας της Ταϊβάν.

Την είδηση μετέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Ιάπωνες αξιωματούχους και πηγή της στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο κ. Τραμπ συζήτησε με την κ. Τακαΐτσι έπειτα από συνδιάλεξή του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που αναφέρθηκε επί μακρόν --σχεδόν για τη μισή διάρκεια της συνομιλίας-- στην υπόθεση της Ταϊβάν, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ιαπωνική κυβέρνηση ενήμερες σχετικά επιβεβαίωσαν πως ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την πρωθυπουργό του αρχιπελάγους να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ντόναλντ Τραμπ Ταϊβάν Ιαπωνία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ