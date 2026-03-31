LIVE: Αλλαγή πλάνων από Τραμπ: Πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ -«Ώρα να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις», λέει η Τεχεράνη - iefimerida.gr

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται επικίνδυνα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ εξετάζουν περιορισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση του ναυτικού και των πυραύλων, επιδιώκοντας αλλά και διπλωματική λύση για το Στενό του Ορμούζ, αναζητώντας οικονομική συνεισφορά από αραβικές χώρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και υποστηρίζει ότι οι ιρανικές επιχειρήσεις στοχεύουν τους επιτιθέμενους, ενώ η χώρα του εγκρίνει σχέδια για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου με κατεύθυνση την Τουρκία, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για αποκλιμάκωση, παρά τις δημόσιες διαφορές από τις ιδιωτικές επικοινωνίες.

Ο ισραηλινός στρατός στοχεύει ιρανικές υποδομές, αυξάνοντας την ένταση. Η G7 λαμβάνει μέτρα για τη σταθερότητα των αγορών ενέργειας.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι μια επιχείρηση για την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο ίδιος ο πρόεδρος για τη διάρκεια της στρατιωτικής εμπλοκής.

Η προτεραιότητα της Ουάσιγκτον, όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, είναι η αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των αποθεμάτων πυραύλων της Τεχεράνης, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα περιοριστούν στη συνέχεια. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ασκήσουν διπλωματική πίεση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής του εμπορίου μέσω του στενού.

Σε περίπτωση που η διπλωματική οδός αποτύχει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ζητήσουν από ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς συμμάχους να αναλάβουν δράση για να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει με κατάληψη της νήσου Χαργκ, όπου υπάρχουν σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα, απαντώντας στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης σε υποδομές Ισραήλ και Κουβέιτ.

Ο Τραμπ θα ενδιαφερόταν να αναλάβουν οι Αραβικές χώρες το κόστος του πολέμου με Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενδιαφέρονταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να αναλάβουν το κόστος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την Καρολάιν Λέβιτ, πρόκειται για μια ιδέα που ξέρει ότι έχει ο Αμερικανός πρόεδρος και κάτι για το οποίο πιστεύει ότι θα πει περισσότερα ο ίδιος.

Αραγτσί: «Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στη Σαουδική Αραβία ότι είναι «καιρός να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις».



Σε ανάρτηση στο X, ο Αραγτσί λέει ότι το Ιράν «σέβεται» τη Σαουδική Αραβία και τη θεωρεί «αδελφικό έθνος».

Οι επιχειρήσεις του Ιράν στοχεύουν «τους εχθρούς-επιτιθέμενους που δεν έχουν κανένα σεβασμό για τους Άραβες ή τους Ιρανούς», λέει.



Ο Αραγτσί δημοσίευσε τα σχόλιά του μαζί με μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο αεροπλάνο με διακριτικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. «Δείτε τι κάναμε στην αεροπορική τους διοίκηση», γράφει.

Το Ιράν ενέκρινε σχέδια για διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Η Επιτροπή Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου ενέκρινε τη Δευτέρα σχέδιο για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.



Σκοπός του σχεδίου της επιτροπής είναι η επιβολή «του κυριαρχικού ρόλου του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του», ανέφερε τη Δευτέρα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).



Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του Ιράν επί του στενού, ενώ περιλαμβάνει «διατάξεις ασφαλείας για την προστασία της θαλάσσιας οδού, μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και διόδια σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται».



Επιπλέον, όπως αναφέρει το CNN, θα απαγορεύεται να διέρχονται πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Τέταρτη αναχαίτιση πύραυλου πάνω από την Τουρκία

Ταυτόχρονα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και είχε κατεύθυνση την Τουρκία, το τέταρτο περιστατικό αυτού του είδους από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για αποκλιμάκωση

Ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει ότι οι διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν καλά, τονίζοντας ότι τα δημόσια μηνύματα της Τεχεράνης διαφέρουν από τις ιδιωτικές επικοινωνίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στο στόχαστρο του Ισραήλ ιρανικές υποδομές

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ολοκληρωμένες επιθέσεις σε υποδομές που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Μέτρα της G7 για την διασφάλιση της σταθερότητας στις αγορές

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία και οικονομικές επιπτώσεις ήδη γίνονται αισθητές: οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της G7 διαβεβαίωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας, η οποία πλήττεται από την αναστάτωση στις χώρες του Κόλπου.

Εκρήξεις στον Λίβανο -Δύο κυανόκρανοι νεκροί

Την ίδια ώρα, δύο μέλη της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο νότιο τμήμα της χώρας, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση ανασφάλειας στην ήδη ταραχώδη περιοχή.

Η διεθνής κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση, καθώς οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.