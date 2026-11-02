Τραμπ: Θα προστατέψω τον Έλον Μασκ από ενδεχόμενες έρευνες των Δημοκρατικών - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε έτοιμος να παρέμβει υπέρ του Έλον Μασκ, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί προχωρήσουν σε έρευνες εις βάρος του επιχειρηματία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ στην εκπομπή podcast «Pod Force One», η οποία δημοσιεύθηκε το πρωί της Δευτέρας.

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Μιλώντας στη δημοσιογράφο Μιράντα Ντιβάιν, ρωτήθηκε σχετικά με τα σενάρια που θέλουν τον Μασκ να βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες ή ακόμη και με κινήσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία στο Κογκρέσο.

Η τοποθέτηση του Τραμπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Έλον Μασκ έχει διαθέσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών και την πολιτική αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει προειδοποιήσει πρόσφατα ότι ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Κογκρέσο το 2028 θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία.

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Στο τραπέζι ακόμη και προληπτικές απονομές χάριτος

Πέρα από την υπόθεση Μασκ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει να χρησιμοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα απονομής χάριτος για να προστατεύσει πρόσωπα από το στενό πολιτικό και κυβερνητικό του περιβάλλον.

«Είναι συζητήσεις. Αλλά, αν πρόκειται πράγματι να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε», απάντησε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς ευθέως εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να χορηγήσει χάρη σε συνεργάτες του, σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με έρευνες υπό μια ενδεχόμενη ενισχυμένη παρουσία των Δημοκρατικών στην εξουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χωρίς περιστροφές: «Θα το έκανα, αν χρειαζόταν. Ασφαλώς».

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Μάλιστα, θέλοντας να καταστήσει σαφή τη στάση του, πρόσθεσε: «Δεν θα το σκεφτόμουν καν. Θα το έκανα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξημένη δυναμική για τους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ενισχύοντας τα σενάρια για σημαντική μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντονότερη κοινοβουλευτική εποπτεία της κυβέρνησης Τραμπ και σε νέες έρευνες για πρόσωπα και αποφάσεις που συνδέονται με τον ίδιο τον πρόεδρο.

Το ενδεχόμενο τρίτης προεδρικής θητείας

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο διεκδίκησης μιας τρίτης προεδρικής θητείας, δηλώνοντας ότι θα επιθυμούσε να παραμείνει στον Λευκό Οίκο και πέρα από τη δεύτερη θητεία του.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το σχετικό συνταγματικό πλαίσιο θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς, σημειώνοντας πως «η διατύπωση είναι πολύ συγκεκριμένη», χωρίς να παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την υπέρβασή τους.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε, πάντως, να στρέψει την προσοχή του στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να διαθέτει αρκετό χρόνο για να προωθήσει τις πολιτικές του προτεραιότητες.

«Ξέρετε, έχουμε ακόμη περισσότερα από δύο χρόνια μπροστά μας. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούν να γίνουν πολλά μέσα σε αυτό το διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.