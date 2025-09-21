Ο Τραμπ επέλεξε μια πρώην διαγωνιζόμενη καλλιστείων για κορυφαίο εισαγγελικό πόστο -Ποια είναι η Λίντσεϊ Χάλιγκαν - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, στη θέση της εισαγγελέως της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, συνοδεύοντας την κίνηση αυτή με δημόσιες πιέσεις προς τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ώστε να κινηθεί πιο δυναμικά εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων που εκείνος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, όπου ο πρώην πρόεδρος επαίνεσε τη Μπόντι για το έργο της, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται «ένας σκληρός εισαγγελέας» στη Βιρτζίνια. «Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι προσεκτική, έξυπνη και πατριώτισσα, αλλά χρειάζεται στην Ανατολική Περιφέρεια έναν αυστηρό εισαγγελέα, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Χάλιγκαν υπήρξε ειδική βοηθός του Τραμπ και δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, ενώ ανέλαβε την υπεράσπισή του μετά την έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο για τα απόρρητα έγγραφα.

Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό Miss Colorado, φτάνοντας στους ημιτελικούς το 2009 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2010. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν θα εκτελεί καθήκοντα προσωρινά μέχρι την επίσημη έγκριση της Γερουσίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση του Τραμπ ακολούθησε την παραίτηση του Έρικ Σίμπερτ, πρώην αστυνομικού και έμπειρου εισαγγελέα, ο οποίος είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δίωξης της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Ο Σίμπερτ είχε επίσης εκφράσει αμφιβολίες για το αν θα μπορούσαν να απαγγελθούν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, υπόθεση που συνδεόταν με την προεκλογική εκστρατεία του 2016.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, που ερμηνεύτηκε ως άμεση πίεση προς τη Μπόντι, ο Τραμπ είχε ζητήσει την άμεση τοποθέτηση της Χάλιγκαν, γράφοντας: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, καταστρέφουν τη φήμη μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και με κατηγόρησαν πέντε φορές χωρίς λόγο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί τώρα».

Λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση του Τραμπ, η νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Μαίρη «Μάγκι» Κλίρι, είχε ενημερώσει με email συναδέλφους της ότι θα αναλάμβανε η ίδια τη θέση – εξέλιξη που, όπως φαίνεται, ανατράπηκε την τελευταία στιγμή.