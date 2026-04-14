Ουγγαρία: Τραμπ, Πούτιν οι χαμένοι των εκλογών -Τι θα τους πει στα πρώτα τηλεφωνήματα ο Μάγιαρ - iefimerida.gr

Ο Πέτερ Μάγιαρ, μετά την ιστορική νίκη στις πρόσφατες εκλογές στην Ουγγαρία, έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το Σύνταγμα και να εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Πέτερ Μάγιαρ, μετά την εκλογική νίκη του, στοχεύει σε ολική ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος της Ουγγαρίας, προτείνοντας καταπολέμηση διαφθοράς, ανεξαρτησία δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όριο θητειών πρωθυπουργού.

Κατά τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, η Ουγγαρία μετατράπηκε σε «μη φιλελεύθερη δημοκρατία», με επηρεασμένο δικαστικό σύστημα, κρατικά μέσα ενημέρωσης, επανειλημμένες συγκρούσεις με την ΕΕ και στενές σχέσεις με Τραμπ και Πούτιν.

Η ήττα του Όρμπαν σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, με την Ουγγαρία να λέει «ναι στην Ευρώπη». Η εκλογή Μάγιαρ θεωρείται κέρδος για την ΕΕ, την Ουκρανία και τους νέους, ενώ αποτελεί απώλεια για τον Τραμπ, το Κρεμλίνο και την ακροδεξιά στην Ευρώπη.

Ο Μάγιαρ, πρώην σύμμαχος του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση δεν στοχεύει απλώς σε μια αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά σε μια ολική ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος της χώρας. «Ο ουγγρικός λαός δεν ψήφισε απλώς για αλλαγή κυβέρνησης, αλλά για αλλαγή καθεστώτος», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κύρια σημεία του προγράμματος Μάγιαρ

Καταπολέμηση της διαφθοράς : Δημιουργία Εθνικού Γραφείου Αποκατάστασης Περιουσίας για την αναζήτηση και τιμωρία όσων υπέκλεψαν δημόσιο χρήμα ή πλούτισαν με τρόπο παράνομο.

: Δημιουργία Εθνικού Γραφείου Αποκατάστασης Περιουσίας για την αναζήτηση και τιμωρία όσων υπέκλεψαν δημόσιο χρήμα ή πλούτισαν με τρόπο παράνομο. Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και ελευθερία των ΜΜΕ : Επαναφορά της αμεροληψίας των δικαστηρίων και προσωρινή αναστολή των κρατικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι να διασφαλιστεί αμερόληπτη κάλυψη.

: Επαναφορά της αμεροληψίας των δικαστηρίων και προσωρινή αναστολή των κρατικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι να διασφαλιστεί αμερόληπτη κάλυψη. Συμμετοχή στη Διεθνή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία : Ενίσχυση της διαφάνειας στη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων και δυνατότητα διερεύνησης πιθανών οικονομικών παρατυπιών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν.

: Ενίσχυση της διαφάνειας στη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων και δυνατότητα διερεύνησης πιθανών οικονομικών παρατυπιών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν. Περιορισμός θητειών Πρωθυπουργού: Εισαγωγή ορίου δύο θητειών (8 ετών) στο αξίωμα του πρωθυπουργού, γεγονός που θα εμποδίζει τον Όρμπαν από το να επανεκλεγεί.

H «μη φιλελεύθερη δημοκρατία» του Όρμπαν και οι στενές σχέσεις με Τραμπ και Πούτιν

Κατά τη διάρκεια των 16 χρόνων της διακυβέρνησης Όρμπαν, η Ουγγαρία μετατράπηκε σε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν «μη φιλελεύθερη δημοκρατία». Το δικαστικό σύστημα επηρεάστηκε από πολιτικά πιστούς δικαστές, η πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης μετατράπηκε σε κρατικά φερέφωνα, ενώ ταυτόχρονα η χώρα συγκρούστηκε επανειλημμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπλόκαρε δισεκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια λόγω προβλημάτων διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η Ουγγαρία υπό τον Όρμπαν είχε στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ συχνά καθυστερούσε ή αντιδρούσε στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και μπλόκαρε χρηματοδότηση προς την Ουκρανία.

«Καλή μέρα για την Ευρώπη η εκλογή Μάγιαρ»

Η νίκη του Μάγιαρ χαιρετίστηκε θερμά από τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ θα ξεκινήσει άμεσα συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση για την απελευθέρωση των παγωμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την εκλογή ως «καλή μέρα για την Ευρώπη», τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα ενάντια στον ακροδεξιό λαϊκισμό και θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, ομάδες ακροδεξιών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα ως «πισωγύρισμα» για όσους υποστηρίζουν την «δημοκρατική αυτοδιάθεση και τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες».

Μάγιαρ: Θα απαντούσα σε τηλεφώνημα του Πούτιν και θα του ζητούσα τον τερματισμό του πολέμου

Όπως αναφέρει το BBC, σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις, ο Μαγιάρ διευκρίνισε ότι δεν θα καλέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά θα απαντούσε σε περίπτωση τηλεφωνήματος, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

Παρόμοια στάση τήρησε και απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα τον καλωσόριζε εάν τον καλούσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι σέβεται τη νίκη του Μαγιάρ και αναμένει διατήρηση «πρακτικών» σχέσεων με τη Βουδαπέστη, ενώ η Ουγγαρία παραμένει στρατηγικός σύμμαχος στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Τέλος εποχής για τον Βίκτορ Όρμπαν -Κερδισμένοι και χαμένοι της εκλογής Μάγιαρ﻿

Μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν ηττήθηκε στις εθνικές εκλογές της Ουγγαρίας, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στην πολιτική ζωή της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Ούγγροι είπαν ναι στην Ευρώπη, είπαν ναι σε μια ελεύθερη Ουγγαρία», είπε ο θριαμβευτής Μαγιάρ και κάλεσε τους πιστούς του Όρμπαν που κατέχουν θέσεις σε κρατικούς φορείς να παραιτηθούν.

Το Politico παραθέτει τους κερδισμένους και τους χαμένους της εκλογής Μάγιαρ στα ηνία της Ουγγαρίας:

Οι μεγάλοι κερδισμένοι της εκλογής Μάγιαρ

1. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η νίκη του Μαγιάρ αποτελεί ανάσα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς τελειώνει η εποχή ενός από τους πιο σκληρούς αντιπάλους της ΕΕ. Ο Όρμπαν είχε μπλοκάρει κρίσιμες αποφάσεις, όπως τη χρηματοδότηση 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, δυσχεραίνοντας τη στρατηγική της Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Η πρόθεση του Μαγκιάρ είναι να αναστρέψει την αρνητική στάση, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για συνεργασία με τις Βρυξέλλες.

2. Η Ουκρανία



Παρά το γεγονός ότι ο Μάγιαρ αντιτίθεται στην αποστολή όπλων ή στην επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, η νέα κυβέρνηση φαίνεται πρόθυμη να επανεκκινήσει χρηματοδότηση και διπλωματική συνεργασία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι συνεχάρη τον Μαγκιάρ και τόνισε τη σημασία καλών σχέσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Νεολαία της Ουγγαρίας

﻿Οι νέοι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα κάτω των 30 ετών, είχαν καθοριστικό ρόλο στην εκλογική ανατροπή. Μαζικές διαδηλώσεις και συναυλίες υπέρ της αλλαγής στήριξαν τη νέα κυβέρνηση και προσέφεραν ελπίδα για μια πιο δημοκρατική και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

4. Ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι

﻿Η ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία κατάφερε να διαφωτίσει υποθέσεις διαφθοράς και σχέσεων με τη Ρωσία, συμβάλλοντας σημαντικά στο εκλογικό αποτέλεσμα.

5. Ιατρικό προσωπικό



Ο Μάγιαρ δεσμεύτηκε για αύξηση των δημόσιων δαπανών στην υγεία κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα υποχρηματοδότησης, ελλείψεων και φυγής επιστημόνων.

Οι μεγάλοι χαμένοι της εκλογής Μάγιαρ﻿

1. Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντ. Βανς



Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν έναν ισχυρό σύμμαχο στην Ευρώπη, μετά την δημόσια στήριξη στον Όρμπαν που απέβη άκαρπη. Η ήττα αυτή πλήττει τη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Επιχειρηματίες και think tanks συνδεδεμένοι με τον Fidesz



Οικονομικά και πολιτικά δίκτυα που είχαν εξασφαλίσει πρόσβαση σε κρατικά κονδύλια και δημόσιες συμβάσεις βρίσκονται πλέον σε αβέβαιη θέση. Ο Μάγιαρ ανακοίνωσε τη δημιουργία «γραφείου αποκατάστασης εθνικού πλούτου» για την ανάκτηση κρατικής περιουσίας και την τιμωρία των υπευθύνων διαφθοράς.

3. Το Κρεμλίνο



Η ήττα του Όρμπαν σημαίνει απώλεια ενός πολύτιμου συμμάχου και πηγής πληροφοριών στο κέντρο της ΕΕ. Η σχέση με τη Ρωσία αναμένεται να αναθεωρηθεί.

4. Ακροδεξιά στην Ευρώπη



Η ήττα του Όρμπαν πλήττει τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά κόμματα και τους ηγέτες τους, όπως η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, ο Σάντιαγκο Αμπασκάλ στην Ισπανία και η Τζορτζια Μέλονι στην Ιταλία.

Ουγγαρία: Οι προκλήσεις της νέας κυβέρνησης

Η κυβέρνηση Μάγιαρ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις: την ταχεία εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων, ειδικά με την ΕΕ, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ωστόσο, η νίκη του αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι Ούγγροι πολίτες επιθυμούν μια επιστροφή στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την αποκατάσταση θεσμών που έχουν υπονομευτεί την τελευταία δεκαετία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με φιλοευρωπαϊκή στάση, επενδύσεις στην υγεία και ελευθερία του Τύπου, η νέα κυβέρνηση επιδιώκει να επαναφέρει τη χώρα σε δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, ενώ οι σχέσεις με Ρωσία και ακροδεξιά δίκτυα φαίνεται να αλλάζουν δραστικά.