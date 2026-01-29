Τραμπ: Ζήτησα από τον Πούτιν να μην επιτεθεί στην Ουκρανία για μία εβδομάδα και συμφώνησε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία για μία εβδομάδα λόγω του κρύου που επικρατεί στην περιοχή και εκείνος συμφώνησε.



«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στάθηκε στο κρύο που επικρατεί στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: "Μη σπαταλάς το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις". Και αυτός το έκανε» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση της Μόσχας για όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.