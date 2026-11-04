Παραδοχή Τραμπ για την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές: Σε μεγάλο βαθμό αληθεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν ευθύνεται, αλλά άξιζε - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την εκτίμηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι, σε μεγάλο βαθμό αλήθεια, επειδή ανέβασε λίγο την τιμή της βενζίνης βραχυπρόθεσμα και πιθανώς αυτό είναι, πιθανώς είναι αλήθεια», ανέφερε αρχικά στους δημοσιογράφους.

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«Αλλά ταυτόχρονα, αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έπραττα, επειδή μακροπρόθεσμα, είναι η μόνη λύση. Δεν μπορείς να αφήσεις το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα» συνέχισε και κατέληξε πως θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν «άξιζε τον κόπο».

Eρωτηθείς αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο παραπομπής του, απάντησε: «Όχι, όχι, όχι, ούτε στο ελάχιστο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε το Δημοκρατικό Κόμμα, αν το επιχειρούσε, καθώς θα επρόκειτο για μια παραπομπή χωρίς κανέναν λόγο. Για ποιον λόγο; Επειδή θέλουμε να έχουμε μια επιτυχημένη χώρα;».

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Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο καρατόμησης του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο ίδιος απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. «Όχι όχι, δεν θα αντικαταστήσω τον Χέγκσεθ. Κάνει πολύ καλή δουλειά».