Τραμπ: Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία -Δεν είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε - iefimerida.gr

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας στον Κήπο με τα Ρόδα του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα ανακαλύψουμε… Νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας

Έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι η Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το πρακτορείο, αναφερόμενο σε κείμενο που έχει δει, προσθέτει ότι ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε στην αυτοαποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να περιλαμβάνει την Ευρώπη.

Όπως είπε, είναι έτοιμος «να συζητήσει ευαίσθητα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να συμμετάσχουν στη συνάντηση».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες ευαίσθητες λεπτομέρειες, που απαιτούν πρόσθετες συνομιλίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και που απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας



Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και η αμερικανική αντιπροσωπεία συνομιλούν σήμερα με τους Ρώσους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο NBC News. Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχει αισιοδοξία για το επόμενο βήμα.

Μακρόν: Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων», που συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Κατά τον Γάλλο πρόεδρο, «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις, και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.