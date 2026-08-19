Τραμπ: «Το πετρέλαιο είναι στα 83-85 δολάρια και όχι στα 300, ελέγχουμε πλήρως το Ορμούζ» -Σκληρό πλήγμα στην Τεχεράνη από τα Εμιράτα - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την αγορά πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι, παρά την κρίση με το Ιράν, σημαντικές ποσότητες αργού εξακολουθούν να διακινούνται χάρη στις ΗΠΑ ενώ απάντησε με ένα «ίσως» σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ροή πετρελαίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά την κρίση που έχει προκαλέσει η κατάσταση με το Ιράν.

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«Πολύ πετρέλαιο εξακολουθεί να ρέει παρά την κατάσταση με το Ιράν. Δεν είναι τέλειο, αλλά ο όγκος είναι αρκετά μεγάλος ώστε ο κόσμος να εκπλήσσεται», ανέφερε ο Τραμπ.



Ο Τραμπ απέδωσε την ανθεκτικότητα της αγοράς και στη δυνατότητα των αγοραστών να στραφούν σε άλλες πηγές προμήθειας. «Το πετρέλαιο είναι μόνο 83 έως 85 δολάρια το βαρέλι αντί για τα 300 που φοβόντουσαν πολλοί, για έναν μεγάλο λόγο: η προσφορά εξακολουθεί να ρέει και οι αγοραστές έχουν επιλογές», δήλωσε.

«Ο κόσμος έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το πετρέλαιό μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή των ΗΠΑ λειτουργεί ως ανάχωμα στις πιέσεις που προκαλεί η κρίση με το Ιράν.

«Έχουμε την κατοχή και τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», σημείωσε μεταξύ άλλων.

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Τραμπ: «Ίσως κάποια στιγμή» νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ερωτηθείς εάν θα ήταν διατεθειμένος να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δείξει ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

«Ξέρετε κάτι; Ίσως κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η κατάσταση είναι τόσο καλή. Αλλά ίσως κάποια στιγμή», είπε.

Στη συνέχεια επανέλαβε τη θέση του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: «Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Ξέρετε γιατί; Επειδή θα το χρησιμοποιούσε. Και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το χρησιμοποιήσουν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Και δεν θα το έχει».

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Bloomberg: Τα ΗΑΕ κόβουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν

Εν τω μεταξύ, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην Μ. Ανατολή και στο επίκεντρο φαίνεται να τίθεται η κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να διακόψουν όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν, εξέλιξη που αναμένεται να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία.

Τα ΗΑΕ αποτελούν σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό κόμβο για τους Ιρανούς και τα τελευταία χρόνια ήταν ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, με αγαθά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων να εισάγονται από τα Εμιράτα.

Η απόφαση ήρθε μετά από προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση που έλαβαν την Τρίτη το βράδυ κάτοικοι του Ντουμπάι. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν είχαν στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Το Ιράν αρνήθηκε ότι ευθύνεται για την επίθεση.

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Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε τη διακοπή των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με το Ιράν, επικαλούμενο «κλιμακώσεις που υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο αναλυτής Αμπντουλχαλέκ Αμπντουλά δήλωσε: «Όταν είχαμε αυτή την τελευταία επίθεση, αυτό ήταν παραβίαση οποιασδήποτε κατανόησης υπήρχε, και τα ΗΑΕ λένε ότι φτάνει πια. Δεν χρειάζεται να εμπορευόμαστε ή να ανταλλάσσουμε χρηματοοικονομικά στοιχεία με το Ιράν».

Μεγαλώνει η οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μετατοπίζει την προσοχή του από τις στρατιωτικές επιθέσεις στην επιβολή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η Ουάσιγκτον θα ασκήσει «άνευ προηγουμένου» οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

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Το Ιράν βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με χιλιάδες αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες εδώ και χρόνια έχουν περιορίσει δραστικά την πρόσβασή του στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν έχει πλήξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές αγαθών, επιδεινώνοντας μια οικονομική κρίση που ήδη χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό και φτώχεια.

Το Bloomberg σημειώνει ότι παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό συνεχίστηκε το εμπόριο μεταξύ Ιράν και ΗΑΕ μετά την έναρξη του πολέμου και την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η γεωγραφική πραγματικότητα επιβάλλει τελικά στις χώρες του Κόλπου να βρουν έναν τρόπο συνύπαρξης. Όπως δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ανώτερος συνεργάτης του Carnegie Endowment for International Peace, «η γεωγραφία υπαγορεύει ότι τα ΗΑΕ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να βρουν κάποιον λειτουργικό δρόμο προς τα εμπρός».