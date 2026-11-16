Στην Ασία ο Τραμπ για γεωπολιτικό παζάρι με Πούτιν και Σι: Στο τραπέζι τα πυρηνικά, η Ουκρανία και πιθανή συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε τη Δευτέρα για την Ασία, με την προσοχή του στραμμένη στις οικονομικές συμφωνίες, αλλά και στις ιστορικές τριμερείς συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Βασικό αντικείμενο των συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσει ο πυρηνικός αφοπλισμός. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την παραμονή του στην Κίνα, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ.

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Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Ουάσιγκτον, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Η Ρωσία χάνει 25.000 στρατιώτες τον μήνα»

Λίγο πριν από την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συζητήσουμε το αγαπημένο μου θέμα, την Ουκρανία. Η Ουκρανία χάνει την Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία χάνει 25.000 στρατιώτες κάθε μήνα.

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Η τοποθέτηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις την Παρασκευή αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες των τριών ηγετών θα επικεντρώνονταν στον πυρηνικό αφοπλισμό και στον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς να περιλαμβάνουν τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον αποφασισμένος να ανοίξει τη συζήτηση για τη σύγκρουση, η οποία διανύει ήδη το πέμπτο έτος της.

Η υπόθεση Nvidia φέρνει νέες «σκιές» στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Ασία πραγματοποιείται στη σκιά και της υπόθεσης που αφορά την τεχνολογική εταιρεία Nvidia και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ.

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Η παρουσία του Χουάνγκ στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην Κίνα, τον Μάιο, αλλά και οι συχνές επαφές τους στον Λευκό Οίκο, έχουν εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από τις σχέσεις του με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η υπόθεση περιπλέκεται από τις αναφορές για εξωσυζυγική σχέση του επιχειρηματία με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές κρατικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους και τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia προς εταιρεία που συνδέεται με το εν λόγω πρόσωπο.

Το Πεκίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο η Nvidia διέθετε αποτελεσματική κουλτούρα συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

«Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι εξαιρετικός, αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι αναμένονται απαντήσεις για την υπόθεση.

Κιμ Γιονγκ Ουν, Ιράν και πυρηνικά: Η κρίσιμη αποστολή του Τραμπ στην Ασία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της Βόρειας Κορέας. Ο Τραμπ έχει συναντηθεί τρεις φορές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ουσιαστική επανέναρξη του διαλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη επιχειρήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες συνομιλίες, ενώ τον Αύγουστο έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να περιορίσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα.

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Το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου θα ξεκινήσει από τη Μανίλα, όπου θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι επιδιώκουν τη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην αυξανόμενη επιρροή και την επιθετικότητα της Κίνας στην περιοχή. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει εμπορική συμφωνία με την Ταϊλάνδη.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στη Σεντζέν της Κίνας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC).

Στο πλευρό του θα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ο Έλον Μασκ, επικεφαλής των SpaceX και Tesla, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών από τη νέα Δημοκρατική πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

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Η κορύφωση της επίσκεψης αναμένεται να είναι η πρώτη τριμερής συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Κίνα, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει την τριμερή συνάντηση ως εξέλιξη ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες θα έχουν «πρωτοποριακή σημασία», τονίζοντας πως οι τρεις χώρες έχουν σημαντική ευθύνη να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας.