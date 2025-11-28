Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως παράγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά B-2 - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, πως η κυβέρνησή του παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας B-2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκε όταν εξαπολύθηκαν τα πλήγματα εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το καλοκαίρι.

«Αυτά τα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 εξάλειψαν εντελώς το δυναμικό του Ιράν ως προς τα πυρηνικά», είπε ο κ. Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει αμφισβητηθεί. «Μόλις παραγγείλαμε πολλά περισσότερα, κι ο λόγος που το κάναμε είναι πως είναι εντελώς απίστευτα, εντελώς αόρατα», πρόσθεσε.

Τα υποηχητικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-2 Spirit (Northop), με σχήμα λάμδα και χαρακτηριστικά αποφυγής εντοπισμού από ραντάρ, υπολογίζεται πως κόστισαν κάπου 740 εκατομμύρια δολάρια το ένα την περίοδο που κατασκευάστηκαν. Με βάση όσα είναι γνωστά, αποκτήθηκαν και τέθηκαν σε υπηρεσία 21, από τα 132 που σχεδιαζόταν να κατασκευαστούν αρχικά. Μπορούν να φέρουν συμβατικά και πυρηνικά όπλα.

Ο κ. Τραμπ απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένα πόσα βομβαρδιστικά παραγγέλθηκαν.