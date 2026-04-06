Τραμπ: Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν» για την ελευθερία - Λένε «συνεχίστε τους βομβαρδισμούς» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως ο λαός του Ιράν είναι διατεθειμένος να υποφέρει από τις αμερικανικές επιχειρήσεις, προκειμένου να κερδίσει την ελευθερία του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ο ιρανικός λαός θα ήταν «πρόθυμος να υποφέρει» από τις επιθέσεις που απείλησε να εξαπολύσει εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και πολιτικών υποδομών, αν αυτό τελικά εξασφάλιζε την ελευθερία του.

Ερωτώμενος συγκεκριμένα αν η επίθεση σε αυτές τις εγκαταστάσεις εντός του Ιράν θα ισοδυναμούσε με τιμωρία του άμαχου πληθυσμού, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι πόνος. Θα ήταν πρόθυμοι να υποστούν αυτόν τον πόνο για να αποκτήσουν ελευθερία».

Τραμπ: Έχουμε λάβει μηνύματα «συνεχίστε τους βομβαρδισμούς»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο ιρανικός λαός θέλει το αμερικανικό στρατό να συνεχίσει την εκστρατεία βομβαρδισμών. «Έχουμε λάβει πολυάριθμα μηνύματα, όπως: “Παρακαλώ, συνεχίστε τους βομβαρδισμούς.” Βόμβες που πέφτουν κοντά στα σπίτια τους, “Παρακαλώ, συνεχίστε τους βομβαρδισμούς. Κάντε το.” Και αυτοί είναι άνθρωποι που ζουν εκεί όπου εκρήγνυνται οι βόμβες. Και όταν φεύγουμε και δεν χτυπάμε αυτές τις περιοχές, λένε: “Παρακαλώ, επιστρέψτε, επιστρέψτε, επιστρέψτε”».

Νωρίτερα είχε εξηγήσει πως οι Ιρανοί δεν διαδηλώνουν πλέον, καθώς ξέρουν πως ελεύθεροι σκοπευτές θα τους σκοτώσουν αμέσως, όπως συνέβη με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές τον περασμένο Ιανουάριο.