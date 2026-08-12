Tραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ -Τείχος από ατσάλι ο ναυτικός μας αποκλεισμός» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ! Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ''ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ'' και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν εξελίσσονται καλά.

«Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ»

«Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ! Ο Ναυτικός μας Αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ''ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ'' και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι’ αυτό» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι «δεν έχουν πολεμικό ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους παραμένουν απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή, ενώ η ηγεσία τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη! Δεν έχουν χρήματα - η χώρα τους έχει καταστραφεί».

Ο Τραμπ έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να εξαπολύει προσβολές κατά της ιρανικής ηγεσίας, αφού μόλις πριν από λιγότερο από δύο μήνες χαρακτήριζε τους Ιρανούς ηγέτες πολύ πιο λογικούς από τις προηγούμενες ηγεσίες, όταν υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, το οποίο υποτίθεται ότι θα έβαζε οριστικά τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και θα άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ.

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«Το μόνο που έχουν είναι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και 300% ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ, και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη! Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη, ο νταής της Μέσης Ανατολής δεν υπάρχει πια. Δόξα στον Αλλάχ!», ανέφερε ο Τραμπ.