Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα.

Χωρίς ωστόσο ο Τραμπ να διευκρινίσει πώς αυτό θα συμβεί.

«Θα τελειώσει σύντομα», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι. «Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πλήξουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ