Τα Στενά του Ορμούζ «ανοίγουν», λέει ο Τραμπ -Το Ιράν απειλεί με κατάρρευση της εκεχειρίας αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του και πως τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για τα πλοία, ενώ η Τεχεράνη απειλεί ξανά.

Ο Αλί Αμπντολάχι -διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια» του Ιράν, της ανώτατης επιχειρησιακής διοίκησης της χώρας που συντονίζει τις ένοπλες δυνάμεις -δήλωσε ότι, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό και δημιουργήσουν «ανασφάλεια για τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα του Ιράν», αυτό θα «αποτελέσει προοίμιο παραβίασης της εκεχειρίας».

Ο Αμπντολάχι πρόσθεσε ότι, κατά συνέπεια, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν θα επιτρέψουν «τη συνέχιση οποιωνδήποτε εξαγωγών ή εισαγωγών στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC.

Δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν όσον αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές τους.

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν και τα πλοία επιστρέφουν

Στη συνέντευξη στο Fox Business, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε πριν από τις τελευταίες απειλές του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «ανοίγουν» και «τα πλοία επιστρέφουν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχουμε τελειώσει», αλλά πρόσθεσε ότι θεωρεί τον πόλεμο «πολύ κοντά» στο τέλος του και ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνάψουν μια «εξαιρετική συμφωνία» με το Ιράν.

Πρόσθεσε ότι, μόλις λήξει η σύγκρουση με το Ιράν, οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν «δραματικά», σημειώνοντας ότι θα μειωθούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Zήτησε επίσης από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, να μην παραδώσει όπλα στο Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος απάντησε ότι «δεν το κάνει αυτό».

Τραμπ: Ο πόλεμος είναι «πολύ κοντά» στο τέλος του

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι «πολύ κοντά» στο τέλος του, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του ότι εμπόδισε το Ιράν να καταλάβει τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οι χώρες του Κόλπου «δεν αναμενόταν να πληγούν» εν μέσω του πολέμου.

«Ετοιμάζονταν να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή και τους σταματήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις της χώρας του εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το περασμένο καλοκαίρι το απέτρεψαν.

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί στο Ιράν πέρσι, η Τεχεράνη θα είχε επιτεθεί σε χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή μέσα σε λίγες εβδομάδες και επέκρινε εκ νέου τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν επί κυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα.

Το Ιράν «θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά κατά της Μ. Ανατολής»

«Θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε ένα μήνα, ίσως σε δύο εβδομάδες, και θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής. Και θα το είχαν χρησιμοποιήσει και εναντίον μας -και όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ, παρεμπιπτόντως, αλλά και εναντίον του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρών που σοκαρίστηκαν όταν δέχτηκαν τα χτυπήματα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις ανταποδοτικές επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον χωρών του Κόλπου από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αποκλεισμός στο Ορμούζ

Nωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέντ συζήτησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στον πόλεμο στο Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων, WAM.

Η σπάνια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο χώρες γίνεται στο φόντο της καταδίκης από τα ΗΑΕ των επιθέσεων του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, τις οποίες χαρακτήρισε τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ έχει επίσης καλεσει για άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ χωρίς όρους.

Στο μεταξύ, μεγάλο ιρανικό πετρελαιοφόρο που υπόκειται σε κυρώσεις πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ προς το ιρανικό λιμάνι Ιμάμης Χομεϊνί παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα πάντα με το Fars, το σουπερτάνκερ έχει ικανότητα μεταφοράς δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού, αλλά δεν είναι σαφές αν επέστρεφε με το φορτίο του ή αν ήταν άδειο.