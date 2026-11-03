Τραμπ: Διακόπτουμε την ετήσια στρατιωτική βοήθεια ύψους 4 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, συμφώνησα με τον Νετανιάχου - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ώστε να σταματήσει η χρηματοδότηση στο Ισραήλ μετά το τέλος του έτους.

«Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές στο Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου και εγώ έχουμε κάνει μια συμφωνία ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και κάναμε μια συμφωνία πριν από μήνες ότι σταματάμε», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News, μετά την έναρξη της ψηφοφορίας στις ενδιάμεσες εκλογές.

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«Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι μέχρι το τέλος του έτους δεν θα πληρώνουμε το Ισραήλ. Τώρα θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν το χρειαστεί. Μπορεί πάντα να μας το ζητήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα ότι η χρηματοδότηση προς το Ισραήλ είχε γίνει θέμα συζήτησης για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους, όπως ο Άμπντουλ Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν.

«Τους δίνουμε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράγματα και χρήματα, και δεν τα χρειάζονται», πρόσθεσε. «Με προσέγγισε ο Μπίμπι και το συζητάμε εδώ και μερικά χρόνια, επειδή είναι πολλά χρήματα».

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο που παρέχει 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ ετησίως πρόκειται να λήξει το 2028.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για τις ενδιάμεσες εκλογές και ισχυρίστηκε ότι τα αποτελέσματα «θα είναι καλύτερα από ό,τι νομίζετε». Είπε ότι η 30ήμερη προεκλογική του περιοδεία θα έχει «μεγάλη επίδραση» στο τελικό αποτέλεσμα.