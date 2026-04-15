Τραμπ: Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου -Νέες συνομιλίες με Ιράν τις επόμενες δύο ημέρες - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν που μίλησε στο Al Jazeera, το Ισλαμαμπάντ προσφέρεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν, χωρίς όμως να έχει οριστεί επίσημη ημερομηνία για τις επόμενες συνομιλίες.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι «υπερβολικές απαιτήσεις» της αμερικανικής αντιπροσωπείας και η «έλλειψη πολιτικής βούλησης» εμπόδισαν μια σημαντική πρόοδο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Ουάσιγκτον λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να θέλει να κάνει μια συμφωνία.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η ένταση με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί την Τετάρτη.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χωρίς την παρέμβασή του, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικό οπλοστάσιο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η σύγκρουση βρίσκεται «πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Αισιόδοξος ο Βανς για την πορεία των διαπραγματεύσεων

Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε πρόσφατα σε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ. Ο Βανς επισήμανε ότι, παρά τη μακροχρόνια δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει θέληση για επίτευξη συμφωνίας.

Στόχος των ΗΠΑ, όπως ανέφερε ο Βανς, είναι μια συνολική συμφωνία («grand bargain») που θα εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δεν θα υποστηρίζει την τρομοκρατία και θα μπορεί να ενταχθεί πλήρως στην παγκόσμια οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να διεξαχθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή του Τζέι Ντι Βανς, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ, που ήδη εμπλέκονται σε διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.