Τραμπ: Θα αποκλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ και την κατάλληλη στιγμή θα αποτελειώσουμε ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ΗΠΑ θα «αποκλείσουν όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».



Λίγες ώρες μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ».

«Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια βάση "ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ", αλλά το Ιράν δεν έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει τέλη στο Ιράν», συνέχισε. «Κανείς που πληρώνει παράνομα τέλη δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα».

Οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να καταστρέφουν» τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στα Στενά, πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Όποιος Ιρανός βάλλει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!».

Τέλος, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «είμαστε ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ» και πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός «θα αποτελειώσει το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν!».

Μάλιστα, αμέσως μετά έκανε άλλη μία ανάρτηση, στην οποία αναφέρει ότι «το Ιράν δεν θέλει να παρατήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του».

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ μίλησε για «ατιμία» της Τεχεράνης.

Υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ διήρκεσαν σχεδόν 20 ώρες. «Θα μπορούσα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μιλήσω για πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία: Το Ιράν δεν παραιτείται από τις φιλοδοξίες του για τα πυρηνικά», τόνισε ο Τραμπ.