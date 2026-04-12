Τραμπ: Το ΝΑΤΟ και η Βρετανία θέλουν πλέον να βοηθήσουν στο Ορμούζ -Οι Ιρανοί δεν έχουν εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις - iefimerida.gr

Το ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο «θέλουν πλέον να βοηθήσουν» στο θέμα του Στενού του Ορμούζ, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Μιλώντας στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν ήταν «πολύ φιλικές» προς το τέλος.

«Θα αποκλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ, θα πάρει λίγο χρόνο», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θα πάρει πολύ για να καθαρίσουμε τα στενά».

Θα μας βοηθήσουν Βρετανία και ΝΑΤΟ λέει ο Τραμπ

Ισχυρίστηκε ότι «πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν» με τα Στενά προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες στέλνουν ναρκαλιευτικά, μεταδίδει το SkyNews συμπεριλαμβάνοντας και το ΝΑΤΟ στους εν δυνάμει συνδομητές.

Ο Τραμπ είπε ότι η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, έφερε τους Ιρανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Είπε ότι οι Ιρανοί δεν είχαν εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας: «Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε».

Οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει αμέσως να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ και επίσης θα απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε ανάρτηση στο Truth Social ώρες αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Ο Τραμπ είπε πως η συνάντηση «πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν» αλλά πρόσθεσε πως οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των Πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να φύγουν, από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλει στα πλοία διόδια προκειμένου να διέλθουν από τα στενά.

«Έδωσα επίσης εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή δίοδο στην ανοιχτή θάλασσα», είπε.

Aμέσως μετά έκανε άλλη μία ανάρτηση, στην οποία αναφέρει ότι «το Ιράν δεν δεν παραιτείται από τις φιλοδοξίες του για πυρηνικά».

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Θα μπορούσα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μιλήσω για πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν(σ.σ. στις συνομιλίες), αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία (σ.σ. στο οποίο δεν υπήρξε συμφωνία): Το Ιράν δεν παραιτείται από τις φιλοδοξίες του για τα πυρηνικά», τόνισε ο Τραμπ.

