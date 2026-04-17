Ο Τραμπ απαντά στο μυστήριο των 10 εξαφανισμένων ή νεκρών Αμερικανών επιστημόνων: «Ελπίζω να είναι τυχαίο» - iefimerida.gr

Από το 2023, τουλάχιστον 10 επιστήμονες και αξιωματούχοι με πρόσβαση σε πυρηνικά και διαστημικά μυστικά των ΗΠΑ έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς.



Η υπόθεση μέχρι τώρα αναφερόταν σε δημοσιεύματα και σχολιάζονταν σε τοπικό, ανεπίσημο επίπεδο, μέχρι που μίλησε για αυτήν χθες, για πρώτη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το μυστήριο που σαρώνει τις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα – αν και μοιάζει «συνωμοτικό» σενάριο του Χόλυγουντ – έχει αρχίσει να ανησυχεί τα υψηλότερα κλιμάκια στην Ουάσιγκτον.



«Είναι πολύ σοβαρό, ελπίζω να είναι τυχαίο»

Η δημόσια πίεση αυξάνεται και την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρθηκε στην υπόθεση για πρώτη φορά.

«Μόλις βγήκα από μια συνάντηση σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

«Μια πιθανή ξένη επιχείρηση μπορεί να εμπλέκεται εδώ. Γι' αυτό το ερευνούν. Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα. Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και θα το εξετάσουμε το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε.



Μόλις την προηγούμενη ημέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σχετικά με το εάν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ διερευνούν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, δήλωσε ότι εάν οι αναφορές είναι ακριβείς, η κυβέρνηση «θα θεωρήσει το θέμα άξιο διερεύνησης».

Συναγερμός στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Η καθυστερημένη αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει την δημόσια οργή καθώς οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις και οι θάνατοι των επιστημόνων δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά κρύβουν φόβους για την εθνική ασφάλεια.

Το σχεδιάγραμμα της Daily Mail με τους νεκρούς ή εξαφανισμένους επσιτήμονες και πώς συνδέονται μεταξύ τους



Όλοι τους είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που οι αντίπαλοι των ΗΠΑ — ιδίως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν — θα επιδίωκαν να αποκτήσουν.

Ο πρώην βοηθός διευθυντή του FBI, Κρις Σουέκερ, δήλωσε πρόσφατα στην «Daily Mail»: ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι ύποπτες καθώς πρόκειται για ειδικούς που έχουν εργαστεί σε τομείς με γνώση της κρίσιμης διαστημικής τεχνολογίας.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι πολλές ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εχθρών και συμμάχων των ΗΠΑ -«Η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και ορισμένοι από τους φίλους μας- το Πακιστάν, η Ινδία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα»- έχουν στοχοποιήσει κατά καιρούς αυτούς τους Αμερικανούς επιστήμονες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Τενεσί Τιμ Μπέρτσετ, μιλώντας επίσης στην «Daily Mail» τον Μάρτιο κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες, όπως την CIA το FBI- ότι δεν βοηθούν στην επίλυση των μυστηριωδών υποθέσεων και ματαιώνουν τις προσπάθειές του να ανακαλύψει την αλήθεια για το τι συνέβη σε αυτούς τους επιστήμονες.