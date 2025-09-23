Τραμπ σε ΕΕ: Σταματήστε το πείραμα των ανοικτών συνόρων, θα πάτε κατά διαόλου -Μετανάστες το 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στον ΟΗΕ έκανε ευθεία επίθεση στον οργανισμό και στην Ευρώπη, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα, την Ουκρανία και την «πράσινη ατζέντα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, σε μια ομιλία του προς την Γενική Συνέλευση που ήταν γεμάτη με λοιδορίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε δε την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη «απάτη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απάτη η κλιματική αλλαγή

Επίσης, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ' αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «… καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγόρησε την Ευρώπη για το μεταναστευτικό λέγοντας πως αν δε κλείσει σύντομα τα σύνορα, θα πάει «κατα διαόλου», ενώ έκανε αναφορά και στην Ελλάδα με αφορμή την μετανάστευση, λέγοντας πως το 54% των κρατούμενων είναι αλλοδαποί.



Τραμπ: Είμαστε στην χρυσή εποχή των ΗΠΑ

«Θα μιλήσω από καρδιάς. Τα όπλα έχουν πληγώσει δύο ηπείρους και βρισκόμαστε σε μία μεγάλη κρίση. Την ζούμε κι εδώ εξαιτίας της προηγούμενης διοίκησης. Πέρυσι ήμασταν σε μεγάλα προβλήματα και τώρα είμαστε μακράν η πιο «καυτή» χώρα με δυνατή οικονομία και δυνατές φιλίες. Είναι η χρυσή εποχή των ΗΠΑ. Υπό την ηγεσία μου έπεσαν οι τιμές σε αγαθά» είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του και στη συνέχεια μίλησε για το μεταναστευτικό.

«Οσοι έρχεστε παράνομα στη χώρα μας θα επιστρέφετε πίσω και ακόμη παραπέρα» είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: Τελείωσα 7 πολέμους, έπρεπε να μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης

«Κάνουμε ιστορικές συμφωνίες όπως αυτές με την ΕΕ, το Βιετνάμ, τη Βρετανία και πολλές άλλες. Σταμάτησε 7 πολέμους που όλοι πίστευαν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν. Σε όλες σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι» ανέφερε ονομάζοντας τις 7 περιπτώσεις για τις οποίες ισχυρίστηκε ότι τις σταμάτησε σε «7 μήνες».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον ΟΗΕ λέγοντας ότι έμεινε άπραγος στους 7 αυτούς πολέμους.

«Θα έπρεπε να το κάνουν τα Ηνωμένα Εθνη, αλλά αυτά δεν προσπάθησαν καν να ασχοληθούν. Ούτε να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε συμφωνίες (τα εμπλεκόμενα κράτη). Ημουν απασχολημένος με το να σώσω εκατομμύρια ζωές και ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί στις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο σκοπός τους αλήθεια; Εχουν δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύονται. Δεν ανέβηκαν ποτέ τη σκάλα. Άδειες λέξεις, από πράξη τίποτα.

Τραμπ: Θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης, σταμάτησα 7 πολέμους

«Θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά το βραβείο μου είναι οι ζωές που έσωσα σταματώντας τους 7 πολέμους» συνέχισε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ηρθα να δώσω το χέρι της αμερικανικής ηγεσίας να κάνουμε καλύτερο το μέλλον. Να δουλέψουμε μαζί για να εξαλείψουμε όλες τις απειλές της εποχής μας» είπε ακόμη χαρακτηρίζοντας το Ιράν το Νο1 πρόβλημα του κόσμου.

Τραμπ: «Αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι επιβράβευση στην τρομοκρατία της Χαμάς»

«Η Χαμάς απορρίπτει τις προσφορές μας για ειρήνη. Κάποιοι αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη. Είναι μια επιβράβευση στην τρομοκρατία της Χαμάς. Απελευθερώστε τους ομήρους. Αυτό μόνο έχετε να κάνετε» είπε για την Χαμάς. «Πρέπει να διαπραγματευτούμε άμεσα να γυρίσουν όλοι οι όμηροι πίσω. Θα είναι το δυσκολότερο σημείο οι απελευθέρωση των 20 ζωντανών και 30 νεκρών ομήρων» είπε για το Μεσανατολικό και πήγε στην Ουκρανία.

«Νόμιζα ότι θα το σταματούσα πιο εύκολα από κάθε άλλο πόλεμο, αλλά δεν δούλεψε τελικά το σχέδιό μας. Σκοτώνονται επί 3,5 χρόνια χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Πόλεις έχουν καταστραφεί. Δεν θα είχε αρχίσει ποτέ αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Το μόνο ερώτημα είναι πόσες ζωές θα χαθούν ακόμη. Κίνα και Ινδία χορηγούν τον πόλεμο, αλλά και χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν κάτι, αλλά «χορηγούν» αυτόν τον πόλεμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι για σκληρούς δασμούς που θα κόψουν τον πόλεμο, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει τα ίδια μέτρα με εμάς. Είστε πιο κοντά από εμάς. Είναι ντροπιαστικό. Να σταματήσουν να πέρνουν ενέργεια από τη Ρωσία. Θα το συζητήσουμε σήμερα. Να μειώσουμε τον κίνδυνο εξαγωγής βιολογικών και πυρηνικών όπλων».

Η αναφορά του Τραμπ στην Ελλάδα

Επιστρέφοντας στο μεταναστευτικό, ο Τραμπ κατηγόρησε και τον ΟΗΕ πως «υποστηρίζει» την παράνομη μετανάστευση που γίνεται στις ΗΠΑ, καθώς την «χρηματοδοτεί» ενώ ανέφερε πως βιάζονται γυναίκες και οι φυλακές έχουν γεμίσει αλλοδαπούς στην Ευρώπη. Εκανε μάλιστα και αναφορά στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς εξηγούσε τα αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης που έχουν ληφθεί σε σειρά αμερικανικών πολιτειών, επικαλούμενος στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2024, σημείωσε ότι «σχεδόν το 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία το 53% των ανθρώπων στη φυλακή ήταν από ανθρώπους που δεν ήταν από το μέρος που βρίσκονται, στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 54% και στην όμορφη Ελβετία 72%».

«Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των κρατών όχι να δημιουργούμε κι άλλα και να έρχονται χιλιάδες παράνομα στη χώρα μας» είπε ακόμη.

«Υπάρχουν νεκρά ή εξαφανισμένα παιδιά. Εμείς τα στείλαμε στους γονείς τους πίσω στις πατρίδες τους» είπε ακόμη, ρίχνοντας την ευθύνη στο «ανεξέλεγκτο trafficking» και την woke ατζέντα.

«Σταματήσαμε την εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα μας από τη Βενεζουέλα. Σταματήσαμε τα καρτέλ και συμμορίες από τη Βενεζουέλα. Δολοφόνους και κακοποιητές» είπε συνεχίζοντας, κατηγορώντας τον Νίκολας Μαδούρο για την εγκληματικότητα στη χώρα του που έχει «εισέλθει» στις ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: Σταματήστε τις ανεμογεννήτριες, η πράσινη ατζέντα σημαίνει χρεοκοπία

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενέργεια λέγοντας πως η χώρα του «πετάει». «Είναι ακριβές και απεχθείς αυτές οι ανεμογεννήτριες. Και σκουριάζουν. Καταστρέφουν και δάση. Μπράβο στην Γερμανία και τη νέα ηγεσία της που δεν ακολούθησε την πράσινη ατζέντα. Η πράσινη ατζέντα σημαίνει χρεοκοπία».

Στη συνέχεια ανέφερε πως η Ουάσιγκτον από «πρωτεύουσα της εγκληματικότητας» έγινε ειρηνική σε 12 μέρες και «είναι ασφαλής να περπατήσετε και να πάτε σε ωραία εστιατόρια να φάτε».

Ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξαγωγή πετρελαίου, αναφερόμενος στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που είχε συζητήσει και στη συνάντηση με τον Στάρμερ στην Βρετανία.

«Δεν θα εξαφανιστεί ο πλανήτης από την υπερθέρμανση του πλανήτη όπως έλεγαν. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έγινε κλιματική αλλαγή. Αυτή η υστερία από ανόητους ανθρώπους κατέστρεψε χώρες. Εχω δίκιο σχεδόν για τα πάντα. Αν ακολουθήσετε την πράσινη ατζέντα, θα αποτύχετε σαν χώρα. Ανησυχώ για την Ευρώπη και σιχαίνομαι να την βλέπω να βουλιάζει με αυτά τα θέματα και το μεταναστευτικό. Για να είστε political correct καταστρέφετε την κληρονομιά σας. Αφήστε το αποτυχημένο πείραμα με τα ανοιχτά σύνορα τώρα γιατί θα πάτε κατά διαόλου»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις ασιατικές χώρες ότι αδειάζουν τα σκουπίδια τους στη θάλασσα και αυτά «φτάνουν στις ακτές του Λος Αντζελες και το Σαν Φρανσίσκο».

«Η Ευρώπη πληρώνει 4 φορές πιο ακριβό ρεύμα από τη Κίνα» πρόσθεσε.

«Χρησιμοποιήσαμε το χαρτί με τους δασμούς για να βελτιώσουμε την οικονομία μας και για να λειτουργεί το σύστημα ισότημα για όλους. Για δεκαετίες μας εκμεταλλεύονταν. Κυρίως λόγω του «κοιμισμένου» Τζο Μπάιντεν. Επιστρέψαμε στην ασφάλεια τη χώρα μας» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως μίλησε για «20 δευτερόλεπτα» με τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα, λέγοντας πως «με συμπάθησε και τον συμπάθησα. Θα βρεθούμε την άλλη εβδομάδα. Είχαμε καλή χημεία σε αυτά τα δευτερόλεπτα. Αλλά τους χτυπάμε με δασμούς»

Καταλήγοντας ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:

«Αν θέλετε να γίνεται σπουδαίοι πρέπει να κλείσετε τα σύνορά σας και να προστατέψετε την ιστορία σας και να παράγεται ενέργεια. Κάντε τις χώρες σας ξεχωριστές. Από το Λονδίνο στη Λίμα, από την Ρώμη στην Αθήνα και την Σεούλ, ως την Νέα Υόρκη, είχαμε ήρωες που έδιναν μάχες. Ολοι μας είμαστε μέρος του μύθου και της κληρονομιάς της χώρας μας. Οι πρόγονοί μας έκαναν τα πάντα για τη γη μας. Πάλεψαν για την ελευθερία τους και την υπεράσπιση της γης τους. Μάτωσαν και πέθαναν. Γι αυτόν τον όμορφο πλανήτη που μπορούμε να τον κάνουμε ειρηνικό. Να κάνουμε πιο ασφαλείς τις χώρες μας και τους ανθρώπους μας».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live την ΓΣ του ΟΗΕ: