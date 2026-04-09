 Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά» - iefimerida.gr
Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Η τοποθέτηση έγινε λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επανέλαβε την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της Συμμαχίας, σημειώνοντας μάλιστα με σαρκασμό την περίπτωση της Γροιλανδίας.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν, και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το Μεγάλο, κακοδιοίκητο, κομμάτι πάγου!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ρούτε: «Απογοητευμένος ο Τραμπ από τους συμμάχους»

Από την πλευρά του, ο Ρούτε χαρακτήρισε τη συνάντηση «ειλικρινή και ανοιχτή», αναγνωρίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν απογοητευμένος από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ο γενικός γραμματέας τόνισε, ωστόσο, ότι η μεγάλη πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης στήριξε τις ΗΠΑ μέσω παραχώρησης στρατιωτικών βάσεων, υλικοτεχνικής υποστήριξης και τήρησης δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

ΗΠΑ: Εξετάζεται σχέδιο αναδιάταξης στρατευμάτων στην Ευρώπη

Παράλληλα, πληροφορίες από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι εξετάζεται σχέδιο αναδιάταξης στρατευμάτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το σχέδιο, στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να μετακινηθούν από χώρες που θεωρούνται λιγότερο συνεργάσιμες προς κράτη με μεγαλύτερη υποστήριξη στις αμερικανικές στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.

Οι πιθανές αλλαγές περιλαμβάνουν και το κλείσιμο στρατιωτικών βάσεων σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία, ενώ η αυξημένη παρουσία στρατευμάτων στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης θα μπορούσε να εντείνει τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Η τελευταία αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διπλωματικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από το εμπόριο και τις δασμολογικές πολιτικές, και κορυφώθηκαν με τις διαφοροποιήσεις στη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ουκρανία και την πρόταση Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

