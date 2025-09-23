 ΟΗΕ-Δείτε βίντεο: Η στιγμή που σταματούν οι κυλιόμενες σκάλες, την ώρα που ανεβαίνουν ο Τραμπ και η Μελάνια - iefimerida.gr
ΟΗΕ-Δείτε βίντεο: Η στιγμή που σταματούν οι κυλιόμενες σκάλες, την ώρα που ανεβαίνουν ο Τραμπ και η Μελάνια

Τραμπ και Μελάνια ανεβαίνουν κυλιόμενες σκάλες
Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια... ταλαιπωρήθηκαν με τις κυλιόμενες σκάλες στον ΟΗΕ
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Το πρώτο έκανε από το βήμα του ΟΗΕ στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν να παραπονεθεί για τις… κυλιόμενες σκάλες και τον τηλεϋποβολέα.

«Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την άφιξή του στο κτίριο της Νέας Υόρκης.

Νωρίτερα, κάμερες «έπιασαν» το περιστατικό με τις κυλιόμενες σκάλες όπου οι σκάλες λειτουργούσαν κανονικά μέχρι που έφτασε στο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος με τη σύζυγό του. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησαν και ο Τραμπ κοίταξε δίπλα του για να καταλάβει τι έχει γίνει. 

Αν και ακριβώς δίπλα υπήρχε κι άλλη κυλιόμενη σκάλα που ανέβαινε προς τα πάνω, η Μελάνια άρχισε να ανεβαίνει με τα πόδια την χαλασμένη κυλιόμενη και ο Τραμπ ακολούθησε πίσω της μαζί με την συνοδεία του.

