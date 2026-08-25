Η στιγμή που Τραμπ, Μελάνια και Νάταλι Χαρπ βρέθηκαν όλοι μαζί -Γιατί όλοι συζητούν για τη γυναίκα που έχει γίνει «σκιά» του προέδρου - iefimerida.gr

Μια εικόνα που ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ καταγράφηκε την Κυριακή στο Freedom 250 Grand Prix στην Ουάσιγκτον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η εκτελεστική βοηθός του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, διαχειριζόμενη υλικό και κερδίζοντας το παρατσούκλι «ανθρώπινος εκτυπωτής». Η έντονη αφοσίωσή της, εκφρασμένη και σε προσωπικές επιστολές, έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση.

Η πρόσβαση της Χαρπ στον Λευκό Οίκο τέθηκε υπό αμφισβήτηση, καθώς εργαζόταν για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση ασφαλείας. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη ώστε να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Την ίδια περίοδο, η Μελάνια Τραμπ απείχε για μήνες από δημόσιες εκδηλώσεις, επιλέγοντας να περνά χρόνο μακριά από την Ουάσινγκτον. Η εμφάνισή της στο Grand Prix ήταν από τις σπάνιες δημόσιες παρουσίες της για φέτος.

Η κοινή εμφάνιση του προεδρικού ζεύγους με τη Χαρπ στο Grand Prix αναζωπύρωσε τη συζήτηση, παρά την έλλειψη αποδείξεων για ανάρμοστη σχέση. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Πρώτη Κυρία δεν βλέπει θετικά τη σχετική δημοσιότητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, η οποία έκανε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της. Λίγα μέτρα πίσω από το προεδρικό ζεύγος βρισκόταν η 35χρονη Χαρπ, η παρουσία της οποίας στο πλευρό του Τραμπ έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο έντονης δημοσιότητας.

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Η εικόνα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω όσων έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για την ασυνήθιστα στενή επαγγελματική σχέση της Χαρπ με τον Τραμπ, αλλά και για τη μεγάλη απουσία της Μελάνια από δημόσιες εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον.

Η Χαρπ παντού με τον Τραμπ -Από τις επιστολές μέχρι τον «ανθρώπινο εκτυπωτή»

Η Νάταλι Χαρπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκτελεστική βοηθός του προέδρου τον συνοδεύει συχνά σε ταξίδια και εκδηλώσεις, ενώ έχει γίνει γνωστή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται μεγάλο μέρος του υλικού που φτάνει στον Αμερικανό πρόεδρο.

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Έχει μάλιστα αποκτήσει το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος εκτυπωτής» («the human printer»), καθώς φέρεται να εντοπίζει θετικά σχόλια, δημοσιεύματα και αναρτήσεις για τον Τραμπ και να του τα εκτυπώνει ώστε να τα διαβάζει.

Η αυξημένη προβολή της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον επαγγελματικό της ρόλο. Δημοσιεύματα έφεραν στο φως προσωπικές επιστολές που είχε στείλει στον Τραμπ, στις οποίες εξέφραζε εξαιρετικά έντονη αφοσίωση προς τον πρόεδρο.

Σε μία από αυτές, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έγραφε ότι ο Τραμπ είναι «ό,τι έχει σημασία» για εκείνη και τον αποκαλούσε «φύλακα και προστάτη» της.

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Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν νέο κύμα σχολίων για το πόσο κοντά βρίσκεται η Χαρπ στον πρόεδρο, χωρίς πάντως να έχει παρουσιαστεί τεκμηριωμένο στοιχείο που να αποδεικνύει ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Μάλιστα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο χαρακτήρισε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη Χαρπ «βαθιά μισογυνική», υποστηρίζοντας ότι η ίδια αντιμετωπίζεται διαφορετικά επειδή είναι γυναίκα.

Το θέμα της διαβάθμισης ασφαλείας

Ένα ακόμη ζήτημα που έφερε τη Χαρπ στο επίκεντρο αφορά την πρόσβασή της στον Λευκό Οίκο.

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Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι εργαζόταν για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη συνήθη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα λόγω της πρόσβασής της στον πρόεδρο και της συμμετοχής της σε ταξίδια υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο ίδιος ο Τραμπ χρειάστηκε να παρέμβει προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.

Η υπόθεση απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά από περιστατικό στην Τουρκία, όπου η Χαρπ φέρεται να ήταν μεταξύ των περιορισμένων συνεργατών που συνόδευσαν τον Τραμπ στο στρατιωτικό αεροσκάφος κατά τη φυγάδευσή του από την Τουρκία μετά την πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ λόγω πιθανής ιρανικής απειλής.

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Και η Μελάνια; Η πολύμηνη «απουσία» από τον Λευκό Οίκο

Την ώρα που η Χαρπ βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα, η Μελάνια Τραμπ έχει επιλέξει μια πολύ πιο διακριτική δημόσια παρουσία.

Η πρώτη κυρία είχε να εμφανιστεί δημοσίως με τον σύζυγό της από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 19 Ιουλίου.

Ακολούθησαν σημαντικές απουσίες από εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και από την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

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Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Μελάνια έχει περάσει μεγάλο μέρος αυτού του διαστήματος στο κλαμπ του Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Η δημόσια εμφάνισή της στο Grand Prix, επομένως, ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήταν μόλις η περίπου 40ή ημέρα το τρέχον έτος κατά την οποία εθεάθη δημοσίως η πρώτη κυρία.

Παράλληλα, η ίδια έχει επιλέξει να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με ζητήματα τα οποία έχει αναδείξει εδώ και χρόνια, όπως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες.

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Με αφορμή το Grand Prix, η Μελάνια ανακοίνωσε πρωτοβουλία για υποτροφίες σε νέους που εγκαταλείπουν το σύστημα αναδοχής.

«Δεν της αρέσει» η συζήτηση για τη Χαρπ

Το γεγονός ότι η Μελάνια εμφανίστηκε τώρα, με τη Χαρπ να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το προεδρικό ζεύγος, έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση.

Δημοσιεύματα έχουν υποστηρίξει ότι η πρώτη κυρία δεν βλέπει θετικά τη δημοσιότητα γύρω από τη Χαρπ, κάτι που φέρεται να εξηγεί εν μέρει και την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου σε σχόλια που αφορούν τη συνεργάτιδα του προέδρου.

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Η Χαρπ βρέθηκε στο επίκεντρο μετά και από δηλώσεις του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος έκανε αναφορά στη στενή παρουσία της δίπλα στον Τραμπ.

Ωστόσο, οι αναφορές περί ερωτικής σχέσης παραμένουν φήμες και εικασίες. Δεν έχει παρουσιαστεί αξιόπιστη απόδειξη που να τεκμηριώνει τέτοιον ισχυρισμό.

Ακόμη και περιστατικό που έχει περιγραφεί σε βιβλίο για την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, όταν η Μελάνια φέρεται να βρήκε τη Χαρπ αργά το βράδυ σε ιδιωτικό χώρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, αποδόθηκε σε επαγγελματικό λόγο: η συνεργάτιδα φέρεται να είχε έγγραφα που ήθελε να παραδώσει στον πρόεδρο και δεν ήθελε να περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί.

Η εικόνα που τροφοδοτεί τα σενάρια

Στο Grand Prix, η Μελάνια κάθισε δίπλα στον σύζυγό της, ενώ η Χαρπ βρισκόταν λίγες σειρές πίσω. Η Χαρπ μάλιστα εθεάθη να συνομιλεί με τον γιο του προέδρου, Έρικ Τραμπ, πριν από την έναρξη του αγώνα.

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Ο ίδιος ο Έρικ έχει υπερασπιστεί δημόσια τη συνεργάτιδα του πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη νέα γυναίκα» και τονίζοντας ότι είναι αφοσιωμένη στον πρόεδρο, στη δουλειά της και στη χώρα.

Έτσι, μια φαινομενικά απλή εικόνα από έναν αγώνα αυτοκινήτων απέκτησε πολιτικές και προσωπικές προεκτάσεις.

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Από τη μία, η Μελάνια Τραμπ, η πρώτη κυρία που επιλέγει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να πραγματοποιεί ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Από την άλλη, η Νάταλι Χαρπ, η συνεργάτιδα που βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του προεδρικού κύκλου και έχει γίνει αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης.

Και ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, παρά τον θόρυβο γύρω από τη συνεργάτιδά του, δεν φαίνεται να έχει περιορίσει την παρουσία της στο πλευρό του.

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Η κοινή τους εικόνα στην Ουάσιγκτον, λοιπόν, δεν απαντά στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα, όμως, υπενθυμίζει γιατί η Χαρπ έχει γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες στον Λευκό Οίκο.