Αμετανόητος Τραμπ: Πόσταρε AI εικόνα με τον Χριστό να τον παίρνει αγκαλιά -«Ο Θεός ίσως παίζει το "χαρτί Τραμπ"» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μια AI εικόνα που απεικονίζει τον Ιησού Χριστό να τον αγκαλιάζει, και έγραψε πως ίσως ο Θεός «παίζει το χαρτί Τραμπ!»

Δύο ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος διέγραψε την ανάρτηση στην οποία συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού, επανήλθε με μια ακόμα αμφιλεγόμενη εικόνα.

Σε αυτή την τελευταία που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο Τραμπ εμφανίζεται με τα μάτια κλειστά, να κλίνει την κεφαλή προς τον Ιησού. Στέκεται πίσω από ένα μικρόφωνο και πίσω του κυματίζει μια αμερικανική σημαία. Η αρχική ανάρτηση είχε τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος… αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός μπορεί να παίζει το χαρτί Τραμπ!»

Στην αναδημοσίευση του Τραμπ προστίθεται η λεζάντα: «Στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!!!»

Ο Τραμπ επιτίθεται φραστικά τις τελευταίες μέρες στον Πάπα Λέοντα, ο οποίος επικρίνει συνεχώς τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν.