Τραμπ-Μασκ: «Ζεστάθηκε» ξανά η σχέση τους -Τα 100 εκατ. δολάρια στήριξης στους Ρεπουμπλικάνους εν όψει ενδιάμεσων εκλογών - iefimerida.gr

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλον Μασκ φαίνεται πως περνά από μια νέα φάση, με τους δύο άνδρες να έχουν αποκαταστήσει, έστω και διστακτικά, την επικοινωνία τους.

O Τραμπ φέρεται να έχει παραδεχθεί ιδιωτικά σε συνεργάτες του ότι πληγώθηκε από τη ρήξη με τον Μασκ και θεωρεί πως οι δυο τους δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο κοντά όσο πριν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η επαναπροσέγγιση φέρεται να επιτεύχθηκε έπειτα από παρασκηνιακές προσπάθειες του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Πλέον, Τραμπ και Μασκ φέρονται να μιλούν περίπου μία φορά τον μήνα, με τις συζητήσεις τους να περιορίζονται κυρίως σε θέματα όπως η Κίνα, οι διεθνείς εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη.

Τα 100 εκατομμύρια του Μασκ

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι και η πολιτική στήριξη του Μασκ προς τον Τραμπ. Ο δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω του οργανισμού America PAC ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη συμμετοχή των συντηρητικών ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το Axios, το PAC, το οποίο είχε παίξει σημαντικό ρόλο στις εκλογές του 2024, αναμένεται να επενδύσει σε πόρτα-πόρτα εκστρατείες, ψηφιακές διαφημίσεις και απευθείας ταχυδρομικές καμπάνιες. Ο Τζέιμς Μπλερ, ανώτερος πολιτικός σύμβουλος του Τραμπ, χαρακτήρισε την επιστροφή του America PAC σημαντική ενίσχυση για τους Ρεπουμπλικανούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικονομική στήριξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η μεγάλη ρήξη

Η σχέση των δύο ανδρών είχε καταρρεύσει θεαματικά μετά την κοινή τους περίοδο, όταν ο Τραμπ είχε αναθέσει στον Μασκ την εποπτεία του DOGE, της προσπάθειας για δραστικές περικοπές στις κρατικές δαπάνες. Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι το όνομα του Τραμπ βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν και ότι αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.

Ακολούθησε δημόσια ανταλλαγή σφοδρών επιθέσεων, με τον Μασκ να κατηγορεί τον πρόεδρο για «αχαριστία». Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι χωρίς τη δική του συμβολή ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, υπενθυμίζοντας ότι είχε δαπανήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για την επανεκλογή του το 2024.

Παρά την ένταση, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται πλέον θετικός απέναντι στον Μασκ. Ωστόσο, νέα σχέση, μοιάζει περισσότερο με μια εύθραυστη πολιτική ανακωχή παρά με επιστροφή της παλιάς φιλίας.