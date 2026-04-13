Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία -Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να εκβιάζουν - iefimerida.gr

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Ο Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε «καλή δουλειά» μαζί με τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Θέλουν πάρα πολύ, πάρα πολύ να κλείσουν συμφωνία»

«Μπορώ να σας πω ότι μας τηλεφώνησαν από την άλλη πλευρά, θέλουν πάρα πολύ, πάρα πολύ να κλείσουν συμφωνία», λέει.

Ερωτηθείς για το σημείο-αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ λέει «ήταν το θέμα των πυρηνικών».

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφώνησαν σε αυτό. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν», προσθέτει.

Σε εξέλιξη ο αμερικανικός αποκλεισμός

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι σε ισχύ.



«Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια χώρα να εκβιάζει ή να εκμεταλλεύεται τον κόσμο, γιατί αυτό ακριβώς κάνουν», λέει.

«Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί… πολλά πλοία κατευθύνονται προς τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε, για να φορτώσουν το καλύτερο πετρέλαιο.

«Είναι πολύ πιθανό να έχει επιλυθεί το θέμα πριν από αυτό.»

Ο Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν συντριπτική ισχύ απέναντι σε ιρανικά «πλοία ταχείας επίθεσης» που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικές δυνάμεις ή να παρεμποδίσουν τον αποκλεισμό στην περιοχή.

Παράνομος πόλεμος λέει η Τεχεράνη

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αντέδρασε αμφισβητώντας τη στρατηγική αυτή, θέτοντας το ερώτημα αν ένας «παράνομος πόλεμος εκ προαιρέσεως» μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια «εκδίκηση εκ προαιρέσεως» που θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, περιορίζουν τον αποκλεισμό αποκλειστικά στα ιρανικά λιμάνια, επιτρέποντας τη διέλευση πλοίων που δεν έχουν σχέση με το Ιράν μέσα από το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις εμπορικές ροές και ιδιαίτερα τις εξαγωγές πετρελαίου.

Αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι η στρατηγική αυτή ίσως στοχεύει έμμεσα και την Κίνα, η οποία αποτελεί βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, δημιουργώντας έτσι ένα ευρύτερο γεωοικονομικό πεδίο πίεσης που συνδέει το Ιράν, την Κίνα και άλλους περιφερειακούς παίκτες.