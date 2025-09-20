Τραμπ: Λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς είναι ζωντανοί - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που βρίσκονται ακόμη εν ζωή είναι λιγότεροι από είκοσι.

Μιλώντας το Σάββατο στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τη χερσαία επίθεσή του του στην πόλη της Γάζας ισχυριζόμενος ότι τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν τελικά στην απελευθέρωση των ομήρων, ενώ χαρακτήρισε «γενοκτονία» τη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης των δηλώσεών του από το Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχουν σκοτωθεί από 32 έως και 38 όμηροι της Χαμάς στη Γάζα, πράγμα που σημαίνει ότι λιγότεροι από είκοσι είναι ακόμη ζωντανοί. Όσον αφορά στις ύποπτες συνθήκες των θανάτων τους ο Ρεπουμπλικανός ένοικος του Λευκού Οίκου είπε ότι «πολλοί άνθρωποι πέθαναν σε εκείνα τα φρικτά τούνελ. Βρίσκονται κυρίως στις σήραγγες».

Τραμπ: Μπορεί να απελευθερωθούν όμηροι λόγω της ισραηλινής επιχείρισης στη Γάζα

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι έως και 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς είναι ακόμη εν ζωή, αν και οι οικογένειες των απαχθέντων έχουν καταφερθεί κατά των επιχειρήσεων του ισραηλινών στρατού στην πόλη της Γάζας φοβούμενες ότι μπορεί να οδηγήσουν στους θανάτους των αγαπημένων τους προσώπων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο της ισραηλινής χερσαίας επιχείρισης στη Γάζα για τους ομήρους ο Τραμπ απάντησε ότι «μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αλλά μπορεί και να απελευθερωθούν λόγω αυτής [της επιχείρησης]. Σε έναν πόλεμο συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα. Προκύπτουν πολλά αποτελέσματα, που δεν θα νόμιζες ποτέ ότι θα συμβούν».

Ο Τραμπ κατήγγειλε ως «γενοκτονία» την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023

Κληθείς να σχολιάσει το πρόσφατο συμπέρασμα της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα ο Τραμπ απάντησε περιγράφοντας την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο Ισραήλ ως «γενοκτονία ύψιστου επιπέδου», παραθέτοντας λεπτομέρειες της σφαγής.

«Διάπραξε κανείς γενοκτονία στις 7 Οκτωβρίου;» ρώτησε τον δημοσιογράφο. «Αυτή ήταν γενοκτονία στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν δολοφονία, γενοκτονία, μπορείτε να την πείτε όπως θέλετε. Αλλά μικρά μωρά κόπηκαν στη μέση. Κόπηκαν χέρια από ανθρώπους, κόπηκαν κεφάλια από ανθρώπους. Υποθέτω ότι και αυτό είναι γενοκτονία», είπε ο Τραμπ.