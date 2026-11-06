Ο Τραμπ αλλάζει συνεργάτες στον Λευκό Οίκο: Ο Στίβεν Μίλερ αναλαμβάνει νέος προσωπάρχης και διαδέχεται τη Σούζι Γουάιλς - iefimerida.gr

Σε μια αιφνιδιαστική αναδιάταξη στο επιτελείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς από τη θέση της προσωπάρχη.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social γνωστοποίησε ότι τη διαδέχεται ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής προσωπάρχης, Στίβεν Μίλερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, ο Μίλερ αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα από τη Δευτέρα, ενώ η Γουάιλς μετακινείται στην πολιτική ομάδα του Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε το έργο της απερχόμενης προσωπάρχη, υπογραμμίζοντας ότι επιτέλεσε εξαιρετική δουλειά κατά τη διάρκεια της θητείας της.

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«Θέλω να την ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες της ως προσωπάρχη. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Γουάιλς θα αναλάβει πλέον ρόλο στην πολιτική του ομάδα.

Άρχισαν οι αλλαγές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου για τον διάδοχό της. Χαρακτήρισε τον Στίβεν Μίλερ έναν από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του.

Η ανακοίνωση της αλλαγής στην κορυφή του επιτελείου του Λευκού Οίκου έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, όπου εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.