«Έγινε σαμποτάζ»: Ο Τραμπ κατηγορεί τον ΟΗΕ για «τριπλή δολιοφθορά» και ζητεί να συλληφθούν οι υπεύθυνοι - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για «τριπλή δολιοφθορά», σε ανάρτηση στο Truth Social.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, τρία διαφορετικά τεχνικά προβλήματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο κτίριο, τα οποία ο Τραμπ περιέγραψε ως «συνωμοσία» εναντίον του.

Η βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το επεισόδιο κατά την ομιλία του

Αρχικά, οι κυλιόμενες σκάλες στο οποίο επέβαιναν ο ίδιος και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, «σταμάτησαν απότομα» την ώρα που κατευθύνονταν προς την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το περιστατικό ήταν «επικίνδυνο» και θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε σοβαρό ατύχημα, αν δεν κρατούσαν τις χειρολαβές.

Στη συνέχεια, κατά την ομιλία του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης αντιμετώπισε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς ο τηλεπρότζεκτορας του έπαψε να λειτουργεί στα πρώτα 15 λεπτά, αναγκάζοντάς τον να διαβάσει την ομιλία του από χειρόγραφα. Παρά την δυσκολία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως η ομιλία του έλαβε «φανταστικές κριτικές», υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες.

Ωστόσο, αργότερα, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Ο ήχος στην αίθουσα ήταν εντελώς εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι ηγέτες να μην ακούσουν λέξη από την ομιλία του, εκτός αν χρησιμοποίησαν ακουστικά διερμηνείας. Όταν ρώτησε τη σύζυγό του, Μελάνια, πώς του φάνηκε η ομιλία του, εκείνη του απάντησε: «Δεν άκουσα τίποτα από όσα είπες».

Συνωμοσία ή ατυχία;

Ο πρόεδρος Τραμ[, στη ανάρτησή του, σημείωσε πως η σύμπτωση αυτών των προβλημάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς τυχαία και δήλωσε ότι θα στείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να απαιτήσει διερεύνηση. Επίσης, επεσήμανε ότι σε άρθρο της βρετανικής εφημερίδας The Times, υπήρξαν αναφορές ότι υπάλληλοι του ΟΗΕ αστειεύονταν για το ενδεχόμενο να «σβήσουν» τη λειτουργία στις κυλιόμενες σκάλες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Ο Τραμπ κατέληξε στην ανάρτησή του λέγοντας πως «οι υπεύθυνοι για αυτή τη δολιοφθορά πρέπει να συλληφθούν».

Η επίσημη αντίδραση του ΟΗΕ

Η επίσημη αντίδραση από τον ΟΗΕ ήταν ότι το πρόβλημα με τις σκάλες οφειλόταν σε ατύχημα, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, ένα μέλος της αποστολής του Τραμπ κατά λάθος πάτησε το κουμπί και τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Το περιστατικό ενδέχεται να φέρει και άλλες αντιδράσεις, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι πίσω από αυτά τα προβλήματα κρύβεται κάτι περισσότερο από μια σειρά απλών τεχνικών δυσλειτουργιών.