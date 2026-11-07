Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για απειλές κατά αξιωματούχων και ζητά έρευνα - «Αυτό είναι εκβιασμός στο υψηλότερο επίπεδο» - iefimerida.gr

Την παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης κατά των Δημοκρατικών ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι απειλούν κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών με καθαιρέσεις και φυλακίσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο», λίγες ημέρες μετά την ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

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Όπως υποστήριξε στην ανάρτησή του, οι Δημοκρατικοί απειλούν, μεταξύ άλλων, την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με διαδικασία καθαίρεσης, χωρίς να υπάρχουν λόγοι που να τη δικαιολογούν, όπως λέει.

«Αυτό είναι εκβιασμός στο υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να λογοδοτήσουν γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι απειλούν με φυλάκιση χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

«Απειλούν τους χρηματοδότες μας, μερικούς από τους πιο αξιοσέβαστους ανθρώπους στον κόσμο, με φυλάκιση και άλλες τιμωρίες, απλώς και μόνο επειδή είναι Ρεπουμπλικανοί ή υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών», είπε.

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Στρέφοντας τα πυρά του στην Ελίσα Σλότκιν, Δημοκρατική γερουσιαστή από το Μίσιγκαν, είπε ότι σχεδιάζει να στραφεί εναντίον νέων ανθρώπων που εκφράζουν και την παραμικρή υποστήριξη στις ρεπουμπλικανικές αξίες.

«Οι φυλακίσεις θα έπρεπε να αφορούν αυτούς τους εκβιαστές και οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να ξυπνήσουν, και μάλιστα γρήγορα», πρόσθεσε.

Εντολή για έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σημείωσε ότι Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν στείλει απειλητικές επιστολές σε πρόσωπα που ο ίδιος χαρακτήρισε αθώα.

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«Με την παρούσα δήλωση δίνω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει αμέσως αυτή την εγκληματική ενέργεια», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίζει ποιες περιπτώσεις αφορά η εντολή του.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κινήσει κάποια επίσημη διαδικασία σε συνέχεια της εντολής του Αμερικανού προέδρου.