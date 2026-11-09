Τραμπ στο Reuters: Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία θέλουν ειρηνική επίλυση στο Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επιθέσεις αν χρειαστεί - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία επιθυμούν μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ωστόσο, στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Κατάρ θα προτιμούσε μια ειρηνική λύση», προσθέτοντας, ωστόσο, με σαφή προειδοποιητικό τόνο: «Είμαστε έτοιμοι να πλήξουμε ανά πάσα στιγμή, όποτε το θελήσουμε».

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Η πρόταση της Τεχεράνης και ο ρόλος της Ντόχα

Στο επίκεντρο των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Η καταριανή πλευρά έχει αναλάβει από την έναρξη της σύγκρουσης σημαντικές διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η ιρανική πλευρά έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο που προβλέπει την παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών, τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και την άρση ορισμένων κυρώσεων. Η αντίστοιχη δέσμευση της Τεχεράνης θα αφορά την άρση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ. Τα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος και των υπόλοιπων κυρώσεων θα εξεταστούν σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα σε δύο ημέρες. Η αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, έχει απορρίψει επανειλημμένα το συγκεκριμένο πλαίσιο.

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Μάλιστα, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τους ιρανικούς όρους «εξωφρενικούς και γελοίους και πραγματικά μη ρεαλιστικούς».

Οι εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών αυξάνουν την πίεση στον Λευκό Οίκο

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει αποκτήσει και εσωτερική πολιτική διάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτερα στελέχη των Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν αποδώσει τις εκλογικές απώλειες του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας στη σύγκρουση.

Παρά την πίεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι δεν διακρίνει προοπτική άμεσης διπλωματικής εξέλιξης.

Ανάλογη εκτίμηση διατύπωσε και ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπως ανέφερε τη Δευτέρα, μια συνολική πολιτική διευθέτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η περιοχή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για παρατεταμένη αστάθεια, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιη ούτε μια οριστική επίλυση της κρίσης ούτε η αποκατάσταση μιας σταθερής περιφερειακής ισορροπίας.

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Την ανάγκη αποφυγής νέας κλιμάκωσης υπογράμμισε και ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν. Όπως δήλωσε τη Δευτέρα, μετέφερε στον Τραμπ την αντίθεση της Άγκυρας σε μια νέα όξυνση της κρίσης.

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θεωρεί τον διάλογο και τη διπλωματία τον δρόμο για την αντιμετώπιση των διαφορών, προσθέτοντας ότι καταβάλλει προσπάθειες ώστε να αποτραπεί μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.