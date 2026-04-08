Ο Τραμπ καταγγέλλει «ψευδείς ειδήσεις» για την εκεχειρία -«Κεκλεισμένων των θυρών» οι συνομιλίες στο Πακιστάν - iefimerida.gr

Με νέα του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε ότι οι συνομιλίες στο Πακιστάν με το Ιράν θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Μιλώντας για «απόλυτους απατεώνες» και «τσαρλατάνους», ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε στο Truth Social ψευδή δημοσιεύματα που «θα αποκαλυφθούν γρήγορα, μόλις ολοκληρωθεί η ομοσπονδιακή μας έρευνα».

Αναφερόμενος ειδικότερα στα σημεία της πρότασης του Ιράν τα οποία έγιναν αποδεκτά από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι είναι μόνο «μία ομάδα» -δηλαδή, όχι όλα στο σύνολο των δέκα- και πως αυτά θα συζητηθούν κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων.

«Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε για ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ» σημείωσε ο Τραμπ, και επιτέθηκε συγκεκριμένα στο CNN.

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται επί άλλου κειμένου

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τραμπ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε πως ένα σχέδιο 10 σημείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει αιτήματα που εκ των προτέρων είναι δύσκολο να αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, δεν είναι το έγγραφο που χρησιμεύει ως βάση διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Το έγγραφο που αναφέρθηκε από τον Τύπο δεν είναι το σχέδιο επί του οποίου εργαζόμαστε. Δεν θα διαπραγματευτούμε δημοσίως», είπε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες για ένα «βιώσιμο» σχέδιο που κατέθεσε το Ιράν.